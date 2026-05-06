El Ayuntamiento de Sevilla incorpora a Antonio Martín Matas como nuevo Titular del Órgano de Contabilidad Municipal

Toma de posesión de Antonio Martín Matas como Titular del Órgano de Contabilidad Municipal de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha incorporado un nuevo habilitado nacional con la toma de posesión de Antonio Martín Matas como Titular del Órgano de Contabilidad Municipal.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido esta toma de posesión y ha indicado que "con este nuevo nombramiento se da un paso más para adaptar el Ayuntamiento a la Ley de Grandes Ciudades, reforzando los servicios públicos y agilizando el modelo de gestión municipal".

La creación de este nuevo órgano responde a la exigencia del artículo 133 de la Lrbrl, que establece la obligación de separar las funciones de fiscalización y contabilidad en los municipios de gran población.

Concretamente las funciones asignadas a este puesto incluyen el desarrollo de la contabilidad financiera y de ejecución del presupuesto; formación de la Cuenta General; la gestión del registro contable de facturas, y la remisión de información económico-financiera a los órganos de control externo.

De este modo, el Ayuntamiento de Sevilla "garantiza la seguridad jurídica, la transparencia y la eficiencia" en la gestión municipal conforme al régimen de grandes ciudades con el refuerzo de los puestos reservados a personal habilitado nacional.

En este ámbito la Corporación Local se ha procedido al nombramiento o impulso de puestos clave como la Titularidad del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno o la Viceintervención de Fondos y la Vicetesorería de Fondos y en un futuro inmediato con la incorporación del Titular del Órgano de Apoyo a la Asesoría Jurídica.

"Este refuerzo supone un paso decisivo en la consolidación del modelo organizativo exigido por la normativa aplicable a grandes municipios, mejorando la capacidad técnica de la Administración y fortaleciendo los mecanismos de control interno, asesoramiento jurídico y gestión económico-financiera", ha concluido Sanz.