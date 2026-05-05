El Ayuntamiento de Sevilla incorpora casi 1.900 arbustos y especies ornamentales en el parque Tanque de Tormenta

Operarios de Parques y Jardines, en labores de plantación en el distrito San Pablo-Santa Justa. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha realizado trabajos de plantación en el parque Tanque de Tormenta, situado en el distrito San Pablo-Santa Justa. La actuación forma parte de la campaña de plantaciones 2025-2026 y ha permitido incorporar cerca de 1.900 nuevos ejemplares arbustivos y ornamentales a este espacio verde.

En total, se han plantado 1.886 ejemplares de distintas especies, entre ellas, 230 unidades de Rosmarinus, 130 de Lavandula, 300 de Abelia, 100 de Nandina y 250 de Agapanthus. A estas, se suman 150 unidades de Russelia, 450 de Tradescantia, 225 de Elaeagnus, 15 de Callistemon y 18 ejemplares tanto de Phornium como de Strelitzia, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Los trabajos se han centrado en la incorporación de nuevas especies vegetales en el parque, con el objetivo de completar la composición paisajística del entorno y favorecer una mayor diversidad vegetal en la zona. Esta intervención se suma al conjunto de plantaciones realizadas en el distrito San Pablo-Santa Justa, donde durante la campaña se han incorporado 410 árboles.

Entre las actuaciones desarrolladas figura la avenida de Kansas City, con 114 ejemplares de Cupressus sempervirens 'Stricta'; el Parque José Pizarro, con 11 árboles de Hibiscus tiliaceus y Cercis siliquastrum; los Jardines Hespérides, con diez ejemplares de Markhamia lutea y Tecoma stans; y la calle Maestro Solano, con ocho nuevos ejemplares de Photinia glabra.

Además, en el parque Cruz del Campo se han creado nuevas zonas de sombra mediante la plantación de 60 árboles: 20 Jacaranda mimosifolia, 20 Pyrus calleryana y 20 Tipuana tipu. Esta actuación permite incorporar arbolado en puntos donde hasta ahora no existía cobertura vegetal suficiente para generar sombra.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que "estos trabajos permiten incorporar nuevas especies vegetales y completar actuaciones de plantación previstas en distintos espacios del distrito".

Asimismo, ha indicado que "la campaña incluye tanto la plantación de arbolado como la incorporación de especies arbustivas y ornamentales en parques y zonas verdes". Los trabajos forman parte de la programación de plantaciones prevista por el Servicio de Parques y Jardines para el distrito San Pablo-Santa Justa dentro de la campaña 2025-2026.