El Ayuntamiento de Sevilla inicia otra fase de readoquinado en Castilla, con aparcamientos provisionales para afectados

Archivo - Labores de renovación del adoquinado en mal estado en la calle Alfonso XII, como foto de recurso - AYTO. - Archivo

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del área de Urbanismo, iniciará el próximo 13 de julio una nueva fase de las obras de readoquinado de la calle Castilla, en el marco del proyecto de mejora de esta arteria de Triana.

Tras la intervención realizada en el tramo comprendido entre las calles Alvarado y Procurador, los trabajos se desarrollarán ahora entre Procurador y Callao, permitiendo completar la renovación del adoquín de Gerena a lo largo de toda la calle, explica el Consistorio en una nota de prensa.

La actuación supondrá la mejora de más de 300 metros de calzada, contará con un plazo de ejecución estimado de tres meses y una inversión municipal de 140.000 euros.

Las obras contemplan el reacondicionamiento del adoquinado existente, preservando la imagen tradicional de la vía, así como la sustitución de los actuales alcorques circulares de hormigón por otros de granito, más integrados en el entorno urbano.

El delegado del Distrito Triana, Manuel Alés, ha señalado que estas obras responden al compromiso del Gobierno local, que preside José Luis Sanz, "con el mantenimiento de los espacios públicos y con la puesta en valor de aquellos entornos que forman parte de la imagen y la historia de los barrios".

Alés ha subrayado, además, que se ha planificado la intervención para "reducir al máximo" las molestias a los residentes, "habilitando nuevamente una bolsa de aparcamiento provisional y manteniendo una comunicación permanente con los vecinos durante toda la ejecución de los trabajos".

Con este objetivo, los residentes titulares de plazas de garaje situadas en el tramo afectado por las obras podrán utilizar un aparcamiento provisional habilitado en el Paseo de la O, al que se accederá desde la entrada situada junto al Hotel Ribera de Triana. Para ello, "desde el área de Movilidad, en coordinación con el Distrito Triana se tramitará con cada vecino este aspecto para que puedan utilizar este aparcamiento alternativo durante el transcurso de la obra", ha indicado el edil.

El Consistorio celebrará este lunes una reunión informativa al respecto con los vecinos de las calles afectadas --Castilla y Callao-- para explicar los detalles de la actuación, los plazos previstos y el funcionamiento del aparcamiento provisional habilitado durante las obras.

Asimismo, una vez aprobado el correspondiente plan de movilidad, se trasladará a los residentes toda la información relativa a las modificaciones de tráfico previstas durante la ejecución de los trabajos, incluyendo los cambios temporales en el recorrido de la línea 43 de Tussam y la reubicación de sus paradas.