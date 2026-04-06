El Ayuntamiento de Sevilla interviene 300 'sillitas' en una Semana Santa con una "gran afluencia de público"

Paso de las hermandades del Miércoles Santo por Sevilla durante su estación de penitencia. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha hecho balance este lunes del dispositivo municipal puesto en marcha por la Semana Santa de 2026. El Gobierno municipal ha calificado de "éxito" el desarrollo del mismo, sin registrarse incidencias destacables.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, más de 3.000 trabajadores municipales han participado en el dispositivo que ha recogido casi mil toneladas de residuos por parte de Lipasam y ha transportado casi dos millones de personas en Tussam.

La Policía Local ha realizado cerca de 6.000 servicios, de los que 2.664 se han gestionado a través del Centro de Control. El Ayuntamiento ha destacado las más de 32 intervenciones con acta de denuncia por venta ilegal ambulante con cerca de 300 sillitas intervenidas, fundamentalmente Domingo de Ramos y Madrugá. Además se han realizado 221 pruebas de alcoholemia y 331 personas han sido identificadas.

Por otro lado, Protección Civil ha movilizado un total de 339 voluntarios y se han empleado 82 vehículos para cubrir los 5.404 servicios que han realizado en los diferentes sectores de la ciudad en apoyo al resto de servicios de emergencia.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de los Bomberos ha llevado a cabo 196 actuaciones, los días de mayor concentración de incidencias han sido el domingo de Ramos y el Lunes Santo. Destaca el medio centenar de actuaciones realizadas por los retenes que cada parque había dispuesto en el Casco Antiguo. Por su parte, el Cecop ha gestionado 311 peticiones del Consejo General de Hermandades y Cofradías.

LA 'MADRUGÁ' REGISTRÓ EL PICO DE PÚBLICO

La app Sevilla ha registrado más de 241.000 accesos durante la Semana Santa, tras el anuncio del Ayuntamiento de la posibilidad de contar con información en tiempo real sobre la afluencia de público y la situación de las cofradías.

El servicio "GPS Semana Santa de Sevilla" ha registrado más de 150.000 accesos durante la Semana Santa, siendo, con diferencia, el servicio más usado en la historia de la APP Sevilla.

Según el Consistorio, los días que más afluencia de público se registró, gracias a los sensores, fueron, por este orden: Madrugada, Jueves Santo, Miércoles Santo y Domingo de Resurrección. A las 3,00 de la madrugada del Viernes Santo se registró el récord de público contabilizado con los sensores.

El semáforo de densidad de público registró más de 200.000 consultas durante la Semana Santa, 211.028, siendo las 19,00 horas del Lunes Santo el momento en que más consultas simultáneas se recibieron. Junto con el Lunes, Madrugada y Domingo de Ramos fueron los días que más se usó esta funcionalidad.

Junto al semáforo de densidad de público, se tiene la posibilidad de realizar otro seguimiento de las Hermandades (Cruces de guía y pasos) mediante sensores que fue utilizado por el 83% de las hermandades.

RÉCORD EN TUSSAM

La cantidad total de residuos recogidos en todo el área de influencia de la Semana Santa, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, ha sido de 969.919 kilogramos, un 2,7 % más que en 2025. El día de mayor producción de residuos ha sido la jornada del Miércoles Santo con un total de 132.228 kilos de residuos.

El dispositivo de Lipasam ha incluido un refuerzo de la plantilla con 343 contrataciones, de forma que el dispositivo completo ha contado con 811 personas y 299 vehículos. Asimismo, se ha repartido en Carrera Oficial y zona de influencia de 115.550 bolsas para depositar residuos.

El Área de Inspección de Lipasam ha llevado a cabo 7.072 intervenciones por incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Limpieza y Gestión de Residuos, lo que ha supuesto un 52% menos que en 2025, descenso motivado por el aumento en la colaboración por parte de hosteleros.

Asimismo, se ha reforzado del mobiliario urbano de limpieza, con 300 papeleras adicionales en el Casco Histórico, que durante las horas de paso de las cofradías "llegaron a vaciarse entre 8 y 9 veces al día".

Por otro lado, Tussam ha transportado casi 2 millones de viajeros durante la Semana Santa, un 3,3% más que el año pasado. Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, la demanda total de la red de líneas de Tussam ha sido de 1.998.241 viajeros, con un incremento del 3,3% respecto del mismo periodo del año pasado.

El Ayuntamiento ha destacado el Lunes Santo con 329.360 viajeros y el Martes Santo con 312.846 viajeros, siendo además este último día el que presenta el mayor incremento de demanda con un crecimiento del 9,23% respecto al año pasado.

Por líneas destaca la línea 2 (Puerta Triana-Barqueta-Polígono San Pablo-C. Sanitaria -Heliópolis) con 173.730 viajeros, la línea 3 (Pino Montano - Bellavista) con 138.884 viajeros, la 27 (Sevilla Este - Ponce de León) con 107.635 viajeros, el Metrocentro con 98.704 viajeros, la 12 (Pino Montano - Ponce de León) con 93.442 viajeros y la 13 (Pino Montano - Alameda de Hércules) con 85.102 viajeros.

La línea que más ha crecido es la 3 (Pino Montano - Bellavista) con un incremento del 7,9 %, 10.131 viajeros más que el año pasado, y que se ha convertido en la principal línea de acceso a la zona centro. También experimenta un importante incremento el Metrocento con un crecimiento del 7,6% y 7.012 viajeros más.

656 ASISTENCIAS SANITARIAS

Hasta el mediodía del Domingo de Resurrección, el dispositivo ha realizado 656 asistencias sanitarias, de las que 606 se resolvieron en el propio lugar, 44 requirieron traslado hospitalario y 4 fueron negaciones a la asistencia.

Las incidencias más frecuentes han sido los síncopes y lipotimias, con 205 casos, seguidos de otros procesos no especificados, con 158, los traumatismos, con 97, las heridas y hemorragias, con 77, y los problemas digestivos, con 44.

Además, dentro de los síncopes y lipotimias, el motivo más repetido ha sido el calor o la deshidratación, con 104 casos. En cuanto a los traslados hospitalarios, se han realizado 44 en total: 18 al Virgen del Rocío Trauma, 15 al Virgen Macarena y 11 al Virgen del Rocío General.

A ello se suman 368 otras atenciones complementarias, entre ellas 217 en el centro de atención al costalero y 151 en la sala de lactancia. Son cifras superiores a las del pasado año, cuando se registraron 111 asistencias a costaleros y 124 atenciones en lactancia.

El Ayuntamiento ha subrayado que el dispositivo ha funcionado con "eficacia, resolviendo la gran mayoría de las asistencias sobre el terreno y dando respuesta también a servicios específicos de apoyo muy demandados durante la Semana Santa".

Por otro lado, se han realizado 196 inspecciones por parte de laGerencia de Urbanismo y Medio Ambiente por Andamios, Cajones de obra, otros medios auxiliares de obra o Veladores.

Se han realizado un total de 335 actuaciones disciplinarias, han sido inspeccionados 135 establecimientos con ocupación de vía pública, 52 establecimientos con ocupación de vía pública han realizado retirada voluntaria o ajuste de elementos, 14 establecimientos en los que se ha realizado retirada subsidiaria y 240 ha sido el total de elementos retirados del viario público sin licencia tipo mesas, sillas, toldos, sombrillas o cartelería.

Por otro lado, diez establecimientos solicitaron ampliar su horario durante la Madrugá y que permanecieron abiertos entre las 3,00 y las 6,00 de la madrugada.

La Policía Local ha realizado tres precintos a establecimientos que fueron desprecintados tras las correspondientes inspecciones. Se han realizado un total de 333 actuaciones en la vía pública: 306 previstas (124 a petición del CECOP. 167 de GUMA y 9 del Consejo) y 27 extraordinarias fuera del horario laboral.

El Ayuntamiento ha asegurado que se ha reducido el número de intervenciones por incidencias en el pavimento.