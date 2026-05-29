El Ayuntamiento de Sevilla lamenta que Sánchez "castigue" a la conmemoración del Centenario de la Exposición del 29

Archivo - El portavoz municipal de la confluencia Podemos-IU, Ismael Sánchez (d), durante su intervención en el Pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad. A 21 de julio de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha lamentado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "vuelva a castigar" a Sevilla, dejando fuera de la declaración de acontecimiento de excepcional interés público la celebración del Centenario del 29. "Una vez más, los Sevilla y los sevillanos recibimos el castigo de un Gobierno central que no solo no escucha nuestras reivindicaciones sino que toma decisiones arbitrarias para castigar a la capital de Andalucía", ha explicado Bueno.

Con esta decisión, Bueno ha afirmado que el Gobierno de Sánchez quiere "hurtar a Sevilla de unos beneficios que disfrutan otros aniversarios", como el del Palau de la Música de Barcelona, el Festival de Sitges o los 45 años del Cómic Barcelona. "Parece que el centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, con todo lo que ello supuso no solo para Sevilla sino también para las relaciones entre España y la comunidad iberoamericana, no merece este reconocimiento por parte del Gobierno Central", ha agregado el dirigente 'popular'.

En este contexto, Juan Bueno también ha resaltado que "esta discriminación" no frenará un evento que está marcado de forma prioritaria en el calendario de la gestión municipal. "Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando, como llevamos haciendo desde hace dos años, para que la celebración del centenario del 29 esté a la altura de lo que Sevilla y los sevillanos merecen, a pesar de las trabas que seguimos encontrando por parte del gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido el portavoz municipal.