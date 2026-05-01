El Ayuntamiento de Sevilla licitará la gestión e implantación del nuevo servicio 'Sevici' de alquiler de bicicleta

Archivo - Bicicletas municipales en el centro de Sevilla, en foto de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Cuando queda prácticamente un año para que expire definitivamente el contrato de alquiler de bicicletas públicas que el Ayuntamiento de Sevilla mantiene desde 2007 con la entidad JCDecaux para la instalación, gestión y mantenimiento en el dominio público municipal de un sistema de bicicletas de uso público (denominado comercialmente 'Sevici'), la Gerencia de Urbanismo trabaja ya de cara a la contratación de un nuevo sistema que garantice la continuidad de este servicio público, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

La bicicleta pública de alquiler se ha consolidado como un elemento esencial de la movilidad urbana de la ciudad contando con unos 20.455 abonados en la actualidad, 268 paradas y 2.600 bicicletas que realizan unos 6.000 viajes diarios.

La puesta en marcha de un renovado modelo de gestión y explotación de bicicletas públicas se debe a la "imposibilidad de prorrogar el actual" (con un plazo de duración de 20 años), "atendiendo a las condiciones jurídicas, financieras y de competencia legalmente imperantes en la actualidad, de forma que es preciso celebrar un nuevo contrato, basado en un nuevo sistema que responda a los aspectos legales, jurídicos, de diseño, técnicos y financieros exigibles por las normativas aplicables vigentes y que dé respuesta a las nuevas necesidades de movilidad ciclista de la ciudad", en línea con los servicios de bicicleta pública que se están implantando en los últimos años en otras ciudades de España y de Europa.

Así las cosas, el próximo contrato, que entrará en vigor tras la expiración de la concesión actual en 2027, debe incorporar pues una "visión ampliada" en la que, tanto el diseño del modelo de gestión como la financiación y supervisión del servicio, "deberán alinearse con la consideración de la bicicleta pública como un componente estratégico de la movilidad en bicicleta, en particular, y de la movilidad urbana, en general", remarcan las mismas fuentes.

Habida cuenta de la diversidad, particularidad y complejidad de los aspectos que han de determinar la nueva concesión, y que deben quedar recogidos en los pliegos de condiciones que guiarán la licitación, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente va a contratar seguidamente un servicio de apoyo a la elaboración de esta documentación. Se trata de esta forma de contar con un equipo especializado en esta materia que garantice el asesoramiento experto preciso para poner en marcha "la licitación de un contrato de suministro, instalación y explotación de un sistema público de alquiler de bicicletas".

En este sentido, la entidad que se contrate para este asesoramiento experto deberá presentar una "propuesta concluyente" del sistema y el modelo de explotación que sea más conveniente para la ciudad y elaborar la documentación técnica necesaria para poner en marcha la licitación del contrato.

Así pues, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, arranca el necesario proceso para renovar est modo de transporte público, plenamente consolidado, y considerado en la opinión pública sevillana como uno de los elementos esenciales de la movilidad urbana en la ciudad.

En tanto dure este proceso y se completen todos los trámites pertinentes que deberán concluir con la nueva concesión, el Ayuntamiento de Sevilla mantendrá activo el servicio de alquiler de bicicletas públicas, "sin perjuicio de los ajustes que puedan resultar necesarios en la aplicación 'Sevici', garantizando así a todos los usuarios su continuidad en todo momento.