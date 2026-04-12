Ayuntamiento de Sevilla lleva a Pleno la ampliación de protección de los entornos BIC a sectores del Conjunto Histórico

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla llevará al próximo Pleno la aprobación definitiva del documento que regulan de forma definida y específica los entornos de protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC) en aquellos sectores del Conjunto Histórico que, aun contando con Planes Especiales de Protección aprobados, no tienen estos entornos suficientemente regulados. Esto llega tras haber superado todos los trámites pertinentes y haber obtenido el conforme previo de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía se ha mostrado favorable a la propuesta municipal para delimitar específicamente los entornos de BIC en los sectores donde no lo han estado hasta ahora y por tanto, en ceder al municipio las competencias para autorizar actuaciones en estos enclaves.

A su juicio, esta "carencia" o ausencia de regulación específica obedece al hecho de que dichos Planes Especiales de Protección -o en algunos casos Catálogos de Protección- fueron aprobados al amparo de la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía -anterior a la actualmente vigente de 2007- que no contemplaba que se pudieran delegar en los municipios las competencias para autorizar actuaciones en los entornos de BIC, como sí ocurre con la vigente Ley 14/2007 de PHA, que sí delega a favor de los ayuntamientos estas competencias.

En consecuencia, los Planes Especiales de Protección de aquellos sectores del Conjunto Histórico que fueron aprobados con posterioridad a la Ley 14/2007 sí tienen delegadas en el municipio las competencias para conceder licencias de obras en los entornos de BIC.

Así por tanto, ha detallado que se solicitó a la Junta de Andalucía (Comisión Provincial de Patrimonio Histórico) la delegación de competencias a favor del Ayuntamiento para autorizar obras y actuaciones en entornos de BIC en aquellos sectores del Centro Histórico carentes de esta regulación, por haber sido sus Planes Especiales de Protección aprobados antes de la ley actual de Patrimonio Histórico Andaluz.

Se trata de un ejercicio de adaptación o complementación del planeamiento de protección aprobado de ciertos sectores del Centro Histórico, para unificar la normativa de protección en los entornos de BIC en todos los sectores del Conjunto Histórico, cuya finalidad no es otra que proteger el Bien catalogado de las actuaciones que impidan o modifiquen su percepción, evitando aquellos elementos en su entorno que puedan contaminar visualmente su contemplación.

De hecho, la Administración localo ha subrayado que las modificaciones introducidas en los distintos documentos van dirigidas únicamente a garantizar la protección patrimonial de los BIC, sin incidencia alguna sobre aspectos medioambientales ni sobre el cambio climático. En total, el número de entornos de BIC situados dentro del Conjunto Histórico para los que se solicita esta delegación de competencias es de 79.

Los sectores del Conjunto Histórico en concreto afectados, y que por consiguiente son objeto de esta modificación son: Sectores 1 "San Gil-alameda", 2 "San Luis", 3 "Santa Paula-Santa Lucía", 5 "San Bartolomé", 9 "San Lorenzo-San Vicente", 9.1. "Los Humeros", 10 "Macarena", 12 "San Bernardo", 13 "Arenal", 13.2 "Plaza de Armas", 14 "Triana", 16 "San Julián-Cruz Roja", 17 "Trinidad", 18 "San Roque-La Florida", 21 "Prado de San Sebastián", 24 "El Porvenir", 25 "La Palmera", 27.2 "Histórico" y, 27.3 Puerto.

La Junta de Andalucía, a través de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, ha respaldado esta propuesta municipal, que se presentó para su valoración tras haber sido aprobada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla. Así pues, tras este refrendo de la Delegación provincial de Cultura, el Ayuntamiento en Pleno aprobará el documento de manera definitiva.