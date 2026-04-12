El Ayuntamiento de Sevilla y Proyecto Hombre colaboran para la incorporación social de personas con adicciones

El delegado de Asociaciones del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, en la firma del acuerdo con Proyecto Hombre.
El delegado de Asociaciones del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, en la firma del acuerdo con Proyecto Hombre. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 12 abril 2026 11:43
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SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación Centro Español de Solidaridad de Sevilla Proyecto Hombre han suscrito un convenio de colaboración para el desarrollo del programa Incorporación social de personas con problemas de adicción y otras patologías, una iniciativa orientada a reforzar la atención integral, la incorporación social y el acompañamiento de personas afectadas por adicciones, así como de sus entornos familiares y educativos.

Según ha informado el Consistorio en una nota, este acuerdo canaliza una subvención nominativa de 115.000 euros destinada a la ejecución de este programa durante el año 2026, dentro de la línea de apoyo municipal a entidades que desarrollan actuaciones de prevención, atención e integración social en el ámbito de las adicciones.

En palabras del delegado de Asociaciones, José Luis García, "este convenio nos permite seguir desarrollando una atención integral que acompañe a las personas en sus procesos de recuperación e incorporación social, familiar y laboral, de la mano de una entidad con una amplia trayectoria y un profundo conocimiento de esta realidad".

"Hablamos de una actuación que no solo atiende situaciones de adicción, sino que trabaja también la prevención, la orientación, la formación y el acompañamiento de familias, jóvenes y profesionales que necesitan herramientas para afrontar estas realidades con mayor eficacia", ha subrayado.

El proyecto contempla la puesta en marcha del Centro de Día de Reinserción y Talleres, un recurso que ofrece una estructura grupal de apoyo para favorecer la incorporación sociofamiliar y laboral mediante actividades orientadas a la adquisición de hábitos de vida normalizados, el refuerzo de la motivación al cambio, el autoconocimiento, la autoestima y el desempeño de roles familiares, sociales y laborales.

Asimismo, el programa incluye actividades socioeducativas dirigidas a prevenir o frenar la consolidación de pautas de consumo de sustancias, con especial atención a jóvenes con conductas problemáticas incipientes y a personas con adicciones y otras patologías asociadas que requieren una intervención más específica para avanzar hacia una integración más estable.

La población destinataria del proyecto incluye jóvenes en situación de riesgo, personas con adicción y comorbilidad con otras patologías, consumidores de psicoestimulantes que mantienen una vida aparentemente normalizada pero requieren apoyo en áreas concretas, así como padres, madres y profesorado que demandan orientación y formación específica. El programa prevé atender aproximadamente a 239 usuarios directos de Sevilla capital.

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