El Ayuntamiento de Sevilla y Proyecto Hombre colaboran para la incorporación social de personas con adicciones

El delegado de Asociaciones del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, en la firma del acuerdo con Proyecto Hombre. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación Centro Español de Solidaridad de Sevilla Proyecto Hombre han suscrito un convenio de colaboración para el desarrollo del programa Incorporación social de personas con problemas de adicción y otras patologías, una iniciativa orientada a reforzar la atención integral, la incorporación social y el acompañamiento de personas afectadas por adicciones, así como de sus entornos familiares y educativos.

Según ha informado el Consistorio en una nota, este acuerdo canaliza una subvención nominativa de 115.000 euros destinada a la ejecución de este programa durante el año 2026, dentro de la línea de apoyo municipal a entidades que desarrollan actuaciones de prevención, atención e integración social en el ámbito de las adicciones.

En palabras del delegado de Asociaciones, José Luis García, "este convenio nos permite seguir desarrollando una atención integral que acompañe a las personas en sus procesos de recuperación e incorporación social, familiar y laboral, de la mano de una entidad con una amplia trayectoria y un profundo conocimiento de esta realidad".

"Hablamos de una actuación que no solo atiende situaciones de adicción, sino que trabaja también la prevención, la orientación, la formación y el acompañamiento de familias, jóvenes y profesionales que necesitan herramientas para afrontar estas realidades con mayor eficacia", ha subrayado.

El proyecto contempla la puesta en marcha del Centro de Día de Reinserción y Talleres, un recurso que ofrece una estructura grupal de apoyo para favorecer la incorporación sociofamiliar y laboral mediante actividades orientadas a la adquisición de hábitos de vida normalizados, el refuerzo de la motivación al cambio, el autoconocimiento, la autoestima y el desempeño de roles familiares, sociales y laborales.

Asimismo, el programa incluye actividades socioeducativas dirigidas a prevenir o frenar la consolidación de pautas de consumo de sustancias, con especial atención a jóvenes con conductas problemáticas incipientes y a personas con adicciones y otras patologías asociadas que requieren una intervención más específica para avanzar hacia una integración más estable.

La población destinataria del proyecto incluye jóvenes en situación de riesgo, personas con adicción y comorbilidad con otras patologías, consumidores de psicoestimulantes que mantienen una vida aparentemente normalizada pero requieren apoyo en áreas concretas, así como padres, madres y profesorado que demandan orientación y formación específica. El programa prevé atender aproximadamente a 239 usuarios directos de Sevilla capital.