El Ayuntamiento de Sevilla refuerza su posicionamiento internacional en Miami para impulsar el turismo 'premium'

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, en su visita a Coral Gables (Miami). - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

CORAL GABLES (MIAMI)/SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura está desarrollando en la ciudad de Miami, concretamente en Coral Gables, una "intensa" jornada de promoción turística e institucional con el objetivo de reforzar la proyección internacional de la ciudad y consolidar su posicionamiento en el mercado estadounidense, especialmente en el segmento 'premium'.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la agenda ha tenido como eje central el Museo de Coral Gables, en un contexto "especialmente significativo" dado el hermanamiento existente entre esta ciudad y Sevilla, que ha servido de marco para "estrechar aún más los vínculos culturales, turísticos e institucionales entre ambos territorios".

En contexto, la jornada ha incluido una presentación dirigida a medios especializados de la industria turística, con especial atención al turismo de alto impacto, en la que "se han destacado los principales atractivos de Sevilla como destino cultural de primer nivel". Así, el objetivo de este encuentro ha sido "fortalecer las relaciones con medios clave y consolidar la imagen de la ciudad como destino preferente para el viajero internacional".

Posteriormente, la delegación ha realizado una visita institucional al Museo de Coral Gables, donde ha sido recibida por su director, Elvis Fuentes, en un acto que ha contado también con la presencia de la cónsul de Asuntos Turísticos del Gobierno de España en Florida, Elvira Marcos Salazar.

Uno de los momentos más destacados de la jornada ha sido el intercambio simbólico de obsequios entre ambas ciudades, como muestra del fortalecimiento de los lazos entre Sevilla y Coral Gables. En este marco, el Ayuntamiento de Sevilla ha rendido un homenaje al Museo de Coral Gables con la entrega de regalos enviados por las hermandades de la Macarena y el Gran Poder; representaciones de la Virgen de la Macarena y del Cristo del Gran Poder, símbolos de gran devoción también en Miami, donde cuentan con su propia Hermandad de la Macarena, que al igual que en Sevilla, procesiona en la madrugada del Viernes Santo.

Durante su intervención, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha subrayado que "acciones como esta nos permiten seguir posicionando a Sevilla en mercados estratégicos como el estadounidense, que no solo es nuestro principal emisor de viajeros, sino también uno de los que mayor impacto económico genera en la ciudad".

En este sentido, Moreno ha destacado que "Estados Unidos lidera actualmente la llegada de turistas a Sevilla, con más de 300.000 viajeros en 2025 y más de 700.000 pernoctaciones, lo que demuestra el enorme interés que despierta nuestra ciudad".

Asimismo, ha añadido que "se trata además de un visitante con un alto nivel de gasto, ya que más del 23% del gasto turístico internacional en Sevilla procede de este mercado, lo que refuerza la importancia de seguir trabajando en su fidelización y atracción".

En esta línea, la delegada de Turismo y Cultura ha puesto en valor también el vínculo entre Sevilla y Coral Gables, señalando que "el hermanamiento entre nuestras ciudades es una oportunidad única para desarrollar acciones conjuntas que refuercen nuestra proyección internacional, desde la cultura, el patrimonio y también desde la emoción y las tradiciones compartidas".

"Sevilla es una ciudad con una identidad única, capaz de ofrecer experiencias culturales auténticas y de gran calidad. Y el flamenco, nuestras tradiciones y nuestro patrimonio son elementos clave para atraer a un visitante que busca precisamente eso; autenticidad, excelencia y singularidad", ha afirmado AMoreno.

Finalmente, la edil de Turismo ha señalado que "desde el Ayuntamiento de Sevilla seguimos apostando por una estrategia basada en la planificación, la promoción internacional y la colaboración institucional, convencidos de que el turismo es un motor económico esencial, pero también una herramienta para proyectar al mundo lo mejor de nuestra ciudad".

Con esta acción en Miami, Sevilla continúa reforzando su presencia en uno de sus mercados prioritarios, consolidando su posicionamiento como "destino cultural de referencia" a nivel internacional y avanzando en su estrategia de "atracción de turismo de calidad".