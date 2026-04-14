El Ayuntamiento de Sevilla renovará al completo el alumbrado artístico del Archivo de Indias y la Torre del Oro

Fachada trasera del Archivo de Indias, como imagen de recurso. - EUROPA PRESS

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha adjudicado el contrato de obras para la rehabilitación y sustitución de la iluminación ornamental de la Torre del Oro y del Archivo de Indias. Ambos monumentos, con catalogación de Bienes de Interés Cultural (BIC), presentan deficiencias evidentes en su alumbrado artístico, con ausencia de puntos de luz para la iluminación de algunas de sus partes o elementos y con instalaciones obsoletas o fuera de servicio.

La actuación proyectada va dirigida tanto a solucionar las deficiencias en las instalaciones eléctricas del alumbrado exterior como en las propiamente de los dos monumentos, incluyendo la sustitución de los proyectores obsoletos existentes con bajo rendimiento energético por otros con tecnología Led de alto rendimiento energético y bajo consumo, la renovación de los circuitos eléctricos, herrajes de fijación y cuadros eléctricos, explica el Consistorio en una nota de prensa.

El objetivo es reducir el consumo energético, optimizar la seguridad eléctrica de las instalaciones, adaptar las infraestructuras y equipamientos urbanos y mejorar la calidad ambiental del entorno urbano. Esta tecnología supone un ahorro energético de un 44% con respecto al consumo actual y una reducción de emisiones de CO2 de alrededor de 28 toneladas al año.

Asimismo, se contempla emplear proyectores RGB con capacidad de cambio de color para poder iluminar los monumentos con el tono de luz deseado y poder atender peticiones de iluminaciones concretas con incidencias en tonos específicos para conmemorar días especiales, consiguiendo perspectivas nunca antes vistas. En este sentido, la tecnología de luces Led y alumbrado dinámico puede aplicarse para crear distintos ambientes, cambiando el color de luz blanca de fría a cálida, crear atmósferas cálidas o bien jugar con colores vivos y saturados, lo que permite modular la iluminación y variar tonalidades.

En el caso del Archivo de Indias, el monumento (finales del s.XVI) cuenta actualmente con una instalación de alumbrado ornamental provisional a base de proyectores LED que se utilizaron por encontrarse disponibles en el almacén municipal. Dichos elementos se emplearon en su día para sustituir a los anteriores de vapor de sodio, con más de treinta años de antigüedad que no garantizaban la seguridad eléctrica ni ofrecían un buen funcionamiento.

Al tratarse de una instalación provisional punto a punto, existen problemas de uniformidad y tonalidad en la iluminación proyectada. La propuesta para este monumento incluye, además de la sustitución de los proyectores, la renovación de los circuitos eléctricos y los herrajes de fijación y, la construcción de un nuevo cuadro eléctrico con un diseño estéticamente acorde al entorno para que pase lo más desapercibido posible.

Conjuntamente, se instalarán nuevos puntos de iluminación artística en las fachadas de la Avenida de la Constitución, la Plaza del Trifunfo (calle Miguel de Mañara) y la calle Fray Ceferino González, de forma que completen a la existente, dado que actualmente solo existe iluminación de titularidad municipal en las fachadas delantera y trasera del edificio.

La instalación que se propone pondrá en valor el esquema compositivo de la fachada, su composición en franjas horizontales, las pilastras, las cornisas y el entablamento de piedra sobre paramentos de ladrillo rojo avitolado, a la vez que conferirá un mayor protagonismo también a los huecos y los contrastes entre relieves. De igual forma, la iluminación LED permite ajustar de manera precisa la tonalidad del alumbrado a las peculiaridades del monumento, pudiéndose emplear diferentes tonalidades para distintos cuerpos o zonas de la fachada.

ILUMINACIÓN DE LA TORRE DEL ORO

Por su parte, la iluminación artística de la Torre del Oro --construida en el siglo XIII, según las crónicas-- está resuelta en la actualidad mediante 22 proyectores empotrados en el solado perimetral de adoquines de la torre, doce proyectores fijados al pretil interior de la primera terraza, y cuatro proyectores colocados en la segunda terraza iluminando la linterna, pero actualmente fuera de servicio.

La actuación recoge la sustitución de los proyectos obsoletos por nuevos de tecnología LED, así como la renovación de los centros de mando, los circuitos eléctricos, las cajas de derivación-protección y, los tubos de protección tanto en fachada como en cubierta. Igualmente, se colocarán proyectores para iluminar el monumento en distintos tonos y colores.

Los trabajos necesarios para la implantación de estos nuevos alumbrados artísticos en el Archivo de Indias y en la Torre del Oro supondrán una inversión municipal de 418.500 euros, cantidad correspondiente al presupuesto de adjudicación del proyecto.

Ambas intervenciones supondrán, en última instancia, una mejor diferenciación y apreciación de los dos monumentos, consiguiendo de este modo una recualificación y revalorización de los mismos, concluye la nota de prensa.