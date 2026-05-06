El Ayuntamiento de Sevilla renovará las conducciones de agua en Reina Mercedes tras una inversión de 5,3 millones

El alcalde de Sevilla supervisa sobre el terreno el proyecto de renovación de redes de Emasesa en Reina Mercedes. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, renovará las redes de saneamiento y abastecimento de Reina Mercedes, una "arteria fundamental" del distrito Bellavista-La Palmera, que también será reurbanizada. En este sentido, el alcalde, José Luis Sanz (PP), ha visitado esta zona el día en el que se ha licitado esta obra para conocer de primera mano los futuros trabajos y aclarar dudas a vecinos y a comerciantes, tras la celebración, este lunes, de una reunión con los técnicos de Emasesa.

Las actuales redes de Emasesa datan de diferentes periodos --las más antiguas se remontan a 1975-- y sus deficiencias han generado "múltiples averías" en los últimos años, así como la necesidad de "uniformizar sus características", explica el Consistorio en una nota de prensa.

Por estos motivos, Emasesa acometerá unas obras cuyo proceso de licitación se abre este miércoles, 6 de mayo. Con una inversión prevista de 5.334.199 euros y un plazo de ejecución de 67 semanas, la intervención se desarrollará en cuatro fases y supondrá la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, la instalación de una red de riego y la reurbanización completa del tramo comprendido entre las avenidas de Padre García Tejero y Páez de Rivera.

El proyecto incluye la ejecución de nuevas conducciones de abastecimiento de fundición dúctil, con longitud total 893,50 metros y diámetros comprendidos entre 150 y 300 milímetros, incluyéndose un total de seis válvulas y otros elementos asociados de la red.

La red de saneamiento continuará siendo del tipo unitaria, se configurarán colectores a ambos lados de la calle y se instalará un total 949 metros de tuberías de gres (diámetros comprendidos entre 200 y 600 milímetros) y 177 metros de tuberías plásticas, así como un total de 43 nuevos pozos.

En el lado de los impares de la avenida se implementarán sistemas de drenaje urbano sostenible que permiten una gestión más eficiente de las aguas pluviales, mediante parterres inundables con tierra vegetal sobre suelo estructural, drenado mediante tubos dren con un diámetro de 63 milímetros.

Asimismo, se proyecta la instalación de una red de riego en el acerado de los impares, para las zonas de implantación de jardineras elevadas, mediante tuberías de polietileno con longitud total 663 metros.

REURBANIZACIÓN COMPLETA

La reurbanización diseñada por técnicos de la Gerencia de Urbanismo contempla la demolición total del pavimento existente y su sustitución por una nueva sección que incluirá una calzada con dos sentidos de circulación de 4,50 metros de anchura en cada sentido, aparcamientos en línea en el acerado de los pares de anchura de dos metros.

En el lado de los impares, los aparcamientos serán en batería con una anchura de 4,80 metros. También se contempla un carril bici por el lado de los pares con anchura 2,5 metros y acerados de anchura variable. La reurbanización también incluye la creación de 48 nuevos alcorques en zonas actualmente sin arbolado (ocho en el margen de las facultades y 40 en el margen de los soportales), además de las reposiciones derivadas de tocones, alcorques vacíos y ejemplares eliminados (16 unidades), con un total de 64 árboles en el ámbito de la avenida de la Reina Mercedes.

Esta actuación se suma a la renovación integral que Emasesa viene desarrollando en numerosas calles de la ciudad Sevilla, como por ejemplo Trajano, Francisco de Ariño, Albaida, Santa Ángela de la Cruz, Dueñas o Teodosio.

La publicación de la licitación del proyecto, así como la apertura del plazo para la presentación de ofertas, está previsto para el este 6 de mayo, con el horizonte de que las obras arranquen su ejecución a finales de 2026 y concluyan en la primavera de 2028.

Más de una veintena de actuaciones de mejora de los espacios públicos en el Distrito Bellavista-La Palmera Esta nueva actuación en Reina Mercedes se suma a las más de una veintena de obras de mejora que el Consistorio ha llevado a cabo o está realizando en el Distrito Bellavista-La Palmera en los últimos tres años.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la reciente renovación del pavimento de la calle Sor Gregoria de Santa Teresa, una vía clave para el tráfico entre La Palmera y Reina Mercedes que carecía de mantenimiento desde hace décadas.

Asimismo, se han finalizado mejoras en vías como las calles Goleta, Guadamanil, Ifni, Jamaica, Tenerife, Padre García Tejero o la Avenida de Jerez, además del refuerzo de la calzada en el Paseo de las Delicias y la Avenida de la Palmera. Además, se han previsto dos nuevos tramos de carril bici en la Avenida de Jerez; el de Iguazú-Finlandia y Hospital Fremap-SE-30) sumando más de 2 kilómetros nuevos a la red ciclista de la ciudad con una inversión superior a 1,6 millones de euros.

Desde Emasesa se ha destinado más de 5,2 millones de euros a la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en el distrito. Destacan las intervenciones en las calles Júcar, Guadalbullón e Ifni, esta última para sustituir un colector obsoleto que databa de 1970; o las más recientes en la Glorieta Los del Río, calle Holanda o Paraná.