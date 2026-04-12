El Ayuntamiento de Sevilla retoma este lunes las obras de mejora del pavimiento en la avenida de la Constitución

Obras de retirada del pavimento de las vías del tranvía en la avenida de la Constitución. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, retoma este lunes 13 de abril las obras de mejora del pavimiento de la avenida de la Constitución tras terminar la Semana Santa. Las obras se habían concentrado desde enero en las losetas entre los railes del tranvía.

Estos trabajos tienen como objetivo sustituir las actuales losetas por adoquines, con el objetivo de unificar el pavimento, mejorar la estética de esta vía principal y garantizar la seguridad de peatones y usuarios.

Desde el inicio de las obras, manteniéndose así durante la Semana Santa, la última parada del servicio del Metrocentro se sitúa en el Archivo de Indias tras la paralización en Plaza Nueva.

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que con esta intervención "se pone fin a un pavimento que presenta un notable deterioro, con hundimientos y fracturas en numerosos puntos, lo que suponía un riesgo para los peatones. Las losetas instaladas en su día no han tenido el resultado esperado y requerían una solución definitiva".

En este sentido, De la Rosa ha explicado que el adoquín que se instalará en la Avenida de la Constitución "es un material más adecuado, de mayor calidad y durabilidad, cuya resistencia ya ha sido probada con anterioridad en este mismo entorno".

El pasado mes de agosto, la Gerencia de Urbanismo ejecutó un primer tramo de adoquinado en el entorno del Sagrario de la Catedral, "como experiencia previa para comprobar su comportamiento" antes de acometer la actuación completa entre las vías del Metrocentro.

Esta primera intervención contempla la renovación del pavimento entrevías, en el tramo comprendido entre el Archivo de Indias y la Plaza Nueva, mediante la sustitución del actual pavimento de losas de granito por adoquines de granito gris enmarcados en grandes cuadros formalizados con doble encintado de granito rosa Monforte, respetando la estética del entorno monumental y de forma similar al entorno de la plaza Virgen de los Reyes donde se ha constatado el buen comportamiento y resistencia frente al paso de vehículos.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha señalado que se mantendrá el pavimento existente adosado a las fachadas a modo de acerado, pavimentada con piezas de granito gris Quintana de gran formato y seguirá manteniendo, en uno de sus márgenes, la alineación de arbolado existente.