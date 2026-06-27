El Ayuntamiento de Sevilla reurbanizará la calle Artesanos Peluqueros del Distrito Macarena

Archivo - El alcalde de Sevilla detalla a los vecinos el proyecto de reurbanización de la calle Artesanos Peluqueros, en el Distrito de la Macarena - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, reurbanizará la calle Artesanos Peluqueros en el Distrito Macarena. Con una inversión de 461.000 euros, esta obra, que comenzará el 29 de junio y tendrá una duración aproximada de seis meses, persigue mejorar la infraestructura urbana y promover la accesibilidad peatonal en la zona.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado que "de esta manera atendemos a una demanda vecinal histórica: mejoraremos los accesos peatonales en partes de la calle que antes no existían y renovaremos la calzada, las canalizaciones y el alumbrado", informa el Consistorio en una nota de prensa.

En esta línea, Sanz ha destacado que con esta intervención que "se conservará, en gran medida, el aparcamiento existente y se evitará el estacionamiento en doble fila". Las obras "transformarán la calle con aceras más amplias y accesibles para mejorar el tránsito de los vecinos", ha abundado el alcalde.

En concreto, la actuación, proyectada por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, plantea la reconfiguración completa del viario a partir de la modificación de acerados y calzada, el rebaje de la pendiente que existe en el acerado oeste y, la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, así como del alumbrado público.

En el primero de estos capítulos, la reordenación de la calzada y acerado se propone para evitar el aparcamiento en doble fila y procurar itinerarios peatonales accesibles en ambas aceras, así como garantizar también la plena accesibilidad en los cruces de calle. A este respecto, el proyecto técnico traza dos cruces a nivel de calzada y un tercero --a mitad de la vía-- elevado a cota del acerado, que actué como elemento de calmado del tráfico.

El proyecto prevé el mantenimiento de todos los árboles existentes y de la práctica totalidad de los aparcamientos, si bien se acomodarán y ordenarán éstos de forma adecuada. Precisamente, para garantizar que los vecinos afectados puedan estacionar sus vehículos durante el periodo de obras, desde el Ayuntamiento se habilitará una zona de aparcamiento provisional para su uso.

Para finalizar, Sanz ha manifestado que el "compromiso firme" con la mejora de la infraestructuras de la ciudad que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de los barrios.

INVERSIONES EN EL DISTRITO MACARENA

Estos trabajos se unen a numerosas obras realizadas hasta la fecha en el Distrito Macarena como el reasfaltado de la avenida de Pino Montano en su tramo del Distrito, una avenida de casi 700 metros de longitud que ya cuenta con pavimento de primera calidad tras cinco días de trabajo y una inversión de más de 140.000 euros que han sacado del abandono este espacio tras décadas sin intervenciones.

En el apartado del asfaltado, son numerosas las calles y avenidas de Sevilla que ya cuentan con un pavimento de primera calidad, donde destacan calles y avenidas como San Juan de la Salle, Alcalde Manuel del Valle, La Barzola, Jara, Romero Petunia, Parque Miraflores, Escultor Francisco Buiza, o esta de Pino Montano, entre otras, señala el comunicado del Consistorio.

Todas estas actuaciones desarrolladas en el último año corresponden al mismo entorno de este distrito y suman una inversión de alrededor de un millón de euros. Más obras en la Macarena Del mismo modo, destacan entre otras obras realizadas en el distrito Macarena como la reurbanización de la calle Doctor Antonio Herrera Carmona en La Carrasca, la reurbanización de la plaza Blanca Paloma, el asfaltado de Camino de Cantalobos, en la barriada de Los Príncipes; la mejora del acerado de Madreselva, la reurbanización de la calle Fedra; las obras en Estanislao del Campo López en la Carrasca; Gáspar de Alvear en la barriada El Torrejón; Bermúdez Plata y Martínez Sierra en el Polígono Norte.

A estas intervenciones se unen otras calles y avenidas de la Macarena donde este gobierno municipal ha actuado en mejorar su seguridad vial "tras años sin actuar en ellas", como Fernández de Guadalupe, José María Izquierdo, Algámitas, Palma del Río, Fray Isidoro de Sevilla, León XIII, Otoño (ahora Amigos de la Cruz); los carriles bus de Sor Francisca Dorotea, Doctor Leal Castaño y Ronda Pio XII y Crisantemo y Conde Halcón, en la plaza de Pío XII; Plaza José Espiau, Fausto y Venta de los Gatos; entre otras muchas más.