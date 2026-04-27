Balance del PSOE de la sanidad en Sevilla: "incumplimientos en los 106 municipios y vaciamiento de servicios públicos"

El número dos del PSOE de Sevilla a las elecciones andaluzas, en un acto público junto al centro de salud Príncipe de Asturias. - PSOE DE SEVILLA

UTRERA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El número dos de la candidatura del PSOE de Sevilla al Parlamento andaluz, Rafael Recio, ha avisado este lunes en Utrera del "freno al progreso" que sufre la provincia "tras ocho años de gobierno de Juanma Moreno", al tiempo que ha asegurado que su gestión se resume en "una larga lista de promesas incumplidas y un vaciamiento progresivo de los servicios públicos".

Durante una comparecencia ante los medios a las puertas del centro de salud Príncipe de Asturias, Recio ha afirmado que la provincia "ha perdido la senda de desarrollo y de igualdad de oportunidades" que había consolidado en etapas anteriores, tal como destaca la formación política en un comunicado.

"El balance de estos ocho años es claro: en el debe, una larga lista de incumplimientos en los 106 municipios de la provincia; en el haber, un vaciamiento de los servicios públicos que han dejado de dar respuesta a miles de sevillanos y sevillanas", ha subrayado Recio.

El dirigente socialista ha advertido de que la sanidad de Andalucía cuenta hoy con "más recursos que nunca" pero, sin embargo, "genera más angustia que nunca entre los ciudadanos por la nefasta gestión de Moreno".

Para Recio, esta situación no responde a una falta de financiación, sino a "una decisión política basada en un modelo que debilita lo público para favorecer lo privado". Así, ha explicado que el Gobierno andaluz ha seguido una "hoja de ruta clara" que pasa por "deteriorar la atención primaria, colapsar las urgencias y eternizar las listas de espera", lo que ha servido de justificación para transferir recursos públicos a la sanidad privada.

Por su parte, el también candidato socialista José María Villalobos ha puesto el acento en los "incumplimientos concretos" que afectan a Utrera, denunciando la "falta de respuesta del Gobierno andaluz ante necesidades urgentes del municipio".

Villalobos ha señalado que la ciudad lleva años reclamando un tercer centro de salud para atender a una población que ha crecido significativamente, así como el restablecimiento del Hospital Virgen del Rocío como centro de referencia, compromisos que "se repiten en cada cita electoral pero que nunca se cumplen".