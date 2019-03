Beltrán Pérez avisa del "marketing e inconcreción" del Plan 2030 y ve "riesgo" de sea "de la izquierda radical"

Publicado 26/03/2019 16:48:24 CET

SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tras acoger el paraninfo de la Universidad Hispalense la presentación del documento definitivo del Plan Estratégico Sevilla 2030, el portavoz del PP en el Ayuntamiento hispalense y candidato a la Alcaldía, Beltrán Pérez, ha reiterado que su grupo no va a apoyar el documento al limitarse a "contenidos inconcretos, marketing vaguedades e incertidumbres" y ha avisado de que el texto "corre el riesgo de ser el plan estratégico de la izquierda e izquierda radical".

El acto, como se ha informado, ha sido celebrado después de que la preparación de este documento arrancase en octubre de 2016, y este pasado mes de febrero la comisión ejecutiva constituida para la configuración del plan respaldase el texto y plantease su elevación al pleno del Ayuntamiento de Sevilla una vez introducidas las últimas sugerencias, al objeto de cosechar "el mayor consenso político posible" y que las siguientes corporaciones municipales apliquen las directrices acordadas, según señalaba entonces el Gobierno local.

La citada comisión, recordémoslo, ha contado con la participación de representantes de varias de las áreas del Ayuntamiento hispalense, de los grupos políticos de la Corporación municipal, de los sindicatos mayoritarios, de agentes económicos como la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios (CES), las universidades, la Junta de Andalucía, el Gobierno central, la Diputación y el parque tecnológico de la Cartuja.

En ese sentido, han asistido al acto representantes de la patronal, de la Autoridad Portuaria, del parque tecnológico de la Cartuja, de CCOO y UGT, de las universidades Hispalense y Pablo de Olavide, del Consejo Económico y Social, de la Diputación, de la Junta, de la Subdelegación, del Gobierno local socialista con el alcalde, Juan Espadas, al frente, de Participa y de IU, entre otros.

PP Y CS NO ASISTEN

El PP no ha participado del acto, avisando de que se trataba de una presentación "oportunista y electoralista" al ser celebrada justo antes de las elecciones generales y municipales y alertando de que el documento propuesto es "inconcreto" y carece de "cronograma, presupuesto o medidas" específicas. El grupo municipal de Ciudadanos tampoco ha asistido, porque según han precisado a Europa Press fuentes del mismo, aunque el documento incluye propuestas de la formación naranja tras su participación en la elaboración, Cs no apoya que el texto sea planteado "sin consenso con todas las fuerzas políticas y a dos meses de las elecciones, con un claro interés electoralista".

Tras dicha presentación, Beltrán Pérez ha insistido en que "el PP no va a estar ni va a apoyar ningún documento que nada tiene que ver con un plan estratégico" y que a su juicio se reduce a "contenidos inconcretos y evidentes que no suponen un verdadero plan". Así, ha advertido de que el texto planteado "no dice nada del metro, del plan de movilidad o de los equipamientos básicos e infraestructuras que necesita la ciudad".

Además, ha reiterado que el documento incluye "posicionamientos" que obligan al PP a alejarse del mismo, como es la conservación del actual PGOU que "pretende el alcalde del PSOE". "Es un plan que corre el riesgo de ser el plan estratégico de la izquierda e izquierda radical, ya que son los únicos partidos de la Corporación que lo apoyan", ha avisado, en alusión al respaldo del PSOE, Participa e IU al documento.

"Estamos ante una declaración de intenciones, cargada y plagada de marketing, un documento que no marca ninguna línea de acción concreta ni establece medidas para su desarrollo. Es un plan que no determina medida alguna, es un documento inconcreto, sin cronograma sin presupuesto y que no dice cómo se van a hacer las cosas", ha reiterado Pérez, rememorando que en la propia presentación del documento, el técnico del equipo redactor encargado de detallar los contenidos ha expuesto que "corresponderá a las futuras corporaciones locales diseñar e impulsar los proyectos motores" que traduzcan las estrategias marcadas.

"CONDICIONAR" EL FUTURO

Y es que tal premisa, a su juicio, da a entender que el primer edil "pretende condicionar las verdaderas decisiones sobre el futuro de la ciudad de la próxima corporación". "El alcalde no puede proponer algo que no es un plan estratégico y a menos de dos meses de unas elecciones", ha reiterado una vez más, insistiendo en que el documento "sólo ofrece vaguedades, incertidumbre e inconcreciones, que en nada van a ayudar al futuro de esta ciudad" y su presentación ha sido "oportunista y electoralista".

Finalmente, ha vuelto a mostrar su apoyo a "las instituciones que han aportado su trabajo y su conocimiento" a la redacción del mencionado texto. "A pesar del enorme esfuerzo que han realizado todas estas personas, finalmente el documento planteado es una operación de marketing que no señala los instrumentos útiles para solucionar las necesidades vitales de la ciudad", ha zanjado, exponiendo que el PP, a través de su "consejo de ciudad", está preparando su "modelo de ciudad con propuestas de rigor y seriedad y pensando en el futuro y avance de la ciudad".