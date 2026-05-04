La Bienal de Sevilla convierte el Teatro Alameda en punto de encuentro entre la juventud y "lo salvaje del flamenco"

Angie Moreno y Luis Ybarra, en la foto de familia tras la presentación de la programación de la Bienal en el Teatro Alameda. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Área de Turismo y Cultura, ha informado este lunes de la programación de la Bienal de Flamenco en el Teatro Alameda, uno de sus "epicentros más vibrantes", con nueve espectáculos que, entre el cante, el toque y el baile, invitan al público a un recorrido "sensorial y emocional", planteando este espacio como un punto de encuentro para artistas y aficionados en el que la noche se articula en un "viaje progresivo que transita desde la juventud hasta la celebración más genuina, pasando por la memoria".

Artistas como Ángeles Toledano, José del Tomate, Joselito Acedo, Pastora Galván, Capullo de Jerez, Juan y Bernardo Parrilla, y Carrete de Málaga, entre muchos otros, protagonizarán estas veladas que forman parte de un todo con identidad propia, señala el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado el Teatro Alameda "vuelve a latir" como uno de los espacios "más vivos" de la Bienal: "un lugar donde el flamenco se encuentra consigo mismo desde miradas muy diversas: la juventud que empuja, la memoria que nos sostiene y esa celebración libre y auténtica que forma parte de nuestra identidad".

Esta programación refleja el compromiso de la ciudad "con un arte que no deja de evolucionar, que dialoga con nuevas generaciones sin perder su raíz, y que convierte a Sevilla en un referente cultural de primer nivel", ha añadido la edil.

Por su parte, el director de la Bienal, Luis Ybarra, ha descrito la programación de este teatro como "un revulsivo para los trasnoches, un punto de encuentro para el público y los artistas, por el espacio en el que se ubica y la atmósfera que rezuma". En cuanto a las propuestas, ha añadido que "le proponemos al aficionado un viaje dividido en tres fases. No se trata de que analice estos tres bloques, ni si quiera que los diferencie de manera consciente, sino que al acudir de manera asidua sienta que algo ocurre. Que todo tiene un principio y un final. Un desarrollo más perceptivo que narrativo".

En este sentido, Ybarra ha explicado que el primero de estos bloques es el "deslumbramiento, la juventud": cante, baile y guitarra de tres artistas jóvenes, pero ya consolidados: Ángeles Toledano en una noche única, Macarena López de estreno y José del Tomate. Para cerrar esta fase, gala con los ganadores del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos dirigida por Arcángel para que quienes se inician tengan una experiencia con lo profesional.

La segunda etapa de este viaje, ha continuado, "pasa por la memoria", con Joselito Acedo como maestro de ceremonias de una Triana que se pierde y otra que llega, junto a Rafael Riqueni, José Acedo padre, Pastora Galván, Manolo Marín, José Lérida, Ismael de la Rosa 'El Bola'. Tras él, Ezequiel Benítez con esencias jerezanas, Pastora Galván en un estreno junto a las baterías para rememorar el rock que entró en la península en los 70 desde su forma racial de entender el baile y, por último, Manuel Cuevas y Miguel de Tena haciendo un repertorio, exclusivamente, de Manuel Vallejo en el centenario de su Llave de Oro.

Y, para terminar, "el final del periplo está orientado hacia lo salvaje, lo genuino de la fiesta, lo desenfadado. Tras varias semanas de Bienal disfrutaremos del Capullo de Jerez junto a José de los Camarones en 'Los flamencos no van a la barbería', así como de la ceremonia de la música instrumental de los Parrilla junto a Diego Carrasco y el gran Carrete de Málaga. La Alameda, más de un siglo después, sigue siendo en este punto un espacio para el encuentro", ha concluido.