Bomberos intervienen en un incendio de origen eléctrico en la calle Rioja de Sevilla

1075409.1.260.149.20260406162630 Bomberos trabajan en extinguir un incendio en la calle Rioja en Sevilla - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla están interviniendo en la tarde de este lunes en un incendio iniciado en la calle Rioja, en el Casco Antiguo de la ciudad.

Según ha indicado Emergencias Sevilla en una publicación en redes sociales, el origen de las llamas sería eléctrico. Por el momento, no hay constancia de personas afectadas.

Mientras se desarrollan los trabajos, la Policía Local mantiene acotada la zona afectada.