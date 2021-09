Cabrera subraya que el Plan Respira tiene "todas las garantías jurídicas" y un "amplio proceso de participación"

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha destacado que el Plan Sevilla Respira se está desarrollando "con todas las garantías legales, con toda transparencia, con un amplio proceso de participación y de acuerdo con los criterios establecidos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que hace unos meses respaldaba Cs".

En un comunicado, el delegado ha destacado el trabajo realizado hasta ahora con el sector empresarial, con hosteleros, con entidades, con el taxi o con residentes que han podido plantear propuestas durante meses "con total transparencia". "El plan Sevilla Respira es un proyecto de ordenación de la movilidad en el Casco Antiguo y en el conjunto histórico de Triana necesario e imprescindible para avanzar hacia un modelo de ciudad sostenible y habitable, comprometido con la lucha contra el cambio climático", subraya, tras preguntar a Cs por qué critica ahora el plan y "en cambio su propio partido que gobierna en Madrid con el PP ha implantado medidas de control en los accesos recientemente".

Cabrera, además, puso como ejemplo apoyos expresos como el de la asociación de hosteleros, o el diálogo que se está manteniendo con la Confederación de Empresarios de Sevilla para demostrar que el plan se está haciendo con consenso y con un amplio respaldo.

El delegado lamentó en este sentido "la falta de personalidad política de Cs que ahora viene a cuestionar el mismo Plan Sevilla Respira que respaldaba y apoyaba en el Pleno hace unos meses con su voto favorable al Plan de Movilidad Urbana Sostenible". "Esperemos que vuelvan a un discurso coherente y lógico, porque en estos momentos parecen carecer absolutamente de ningún discurso claro en torno a los temas de movilidad. Hace sólo unos meses pedía que se acelerara el plan, y ahora que se pare. Es un discurso sin sentido alguno", afirma, tras lamentar que Cs sea "el único grupo que ni siquiera ha acudido a reuniones y sesiones de trabajo dónde podía haber expresado sus nuevas dudas, que no tenían hace sólo unos meses".

En relación con el argumento empleado sobre la aprobación por resolución, el delegado recordó que la ordenanza municipal modificada en el último mandato del PP en el gobierno de la ciudad ya regula las zonas de tráfico restringido, sus condiciones y procedimiento para su aprobación. Esa normativa tiene el respaldo del Pleno y prevé que se apruebe mediante una resolución que en este gobierno ha sometido a "un doble proceso de participación actuando con todas las garantías legales y de forma plenamente justificada".

Señala que el régimen de autorizaciones "garantiza en todo momento" el acceso de residentes, la entrada y salida de los aparcamientos privados, públicos y rotatorios, la carga y descarga de mercancías, el acceso de vehículos de personas con movilidad reducida, los vehículos de los servicios públicos, el paso hacia los hoteles y apartamentos turísticos, la ida y recogida de escolares o de las personas mayores en instalaciones de estancia diurna, y establece un sistema de pases de invitados expedidos por los residentes para sus familiares u otras personas que deseen o, por ejemplo, para las bodas, así como un sistema de autorizaciones ocasionales para cualquier usuario que de forma puntual tenga la necesidad de acceder al interior de las zonas de tráfico restringido mediante un sistema de bolsa de horas anual.

Tanto en el Casco Antiguo como en la zona histórica del barrio de Triana el régimen de autorizaciones contempla el acceso ilimitado a los residentes, así como el acceso de los usuarios de plazas de garaje en los mismos términos actuales (autorizaciones tipos A y B de la Ordenanza de Circulación).

Desarrolla especialmente aquellas denominadas como tipo C, planteando un catálogo de excepciones que, de forma justificada, pretenden facilitar sobre todo el desarrollo de la actividad económica y el acceso de aquellos colectivos que, sin tener la consideración de residentes, necesitan acceder a las zonas de tráfico restringido, como clientes de hoteles y apartamentos turísticos (con acceso ilimitado si tienen concertado aparcamiento en el hotel o limitado sólo para el check-in o check-out en el caso de no tenerlo, y con gestión directa de la lista de excepciones por el propio establecimiento para sus clientes); para los vehículos vinculados a actividades económicas de las empresas ubicadas en las áreas restringidas, con la puesta a disposición de una bolsa de hasta 500 horas anuales a excepción de vehículos comerciales y de carga y descarga, que no requieren autorización; para invitados por parte de los residentes directamente a través de una aplicación móvil, con hasta dos matrículas de forma simultánea por domicilio; para recogida de escolares, con hasta cuatro vehículos por unidad familiar no residente que podrán acceder en días lectivos, con la puesta a disposición de una bolsa de hasta 360 horas y mismo número de accesos por curso escolar y con gestión directa de la lista de matrículas por parte de los propios centros educativos.

También, para accesos ocasionales, para cualquier usuario que tenga la necesidad de acceder para algún tipo de gestión personal, con una bolsa de 200 horas anuales por matrícula y hasta diez accesos por matrícula al mes, siendo compatible con las autorizaciones para recogida de escolares y vehículos que transporten o recojan a personas de movilidad reducida; y, por último, otros casos puntuales, como vehículos nupciales, seguridad privada, transporte a centros de estancia diurnas y talleres mecánicos, entre otros.

En cuanto a la carga y descarga, no se requerirá ni registro ni autorización previa para aquellos vehículos industriales o comerciales que se sitúen entre 3.500 y 12.000 kilos de peso máximo autorizado, que podrán acceder entre las 22,00 y las 9,00 horas, y sin límite horario para aquellos de hasta 3.500 kilos. Estas medidas se complementarán con la adaptación de los tiempos máximos de permanencia en las reservas de carga y descarga recogidos en el PMUS que fomenten el uso de las zonas reservadas para la carga y descarga en función del tipo de producto y tramo horario en que se encuentre.

No tendrán tampoco limitación ni de acceso ni de permanencia aquellos vehículos que transporten o recojan a personas de movilidad reducida, previo registro y acreditación en tiempo real por parte de la persona titular de la tarjeta PMR; ni tampoco para los accesos a los aparcamientos rotatorios siempre que los mismos dispongan de plazas libres, para lo cual se habilitarán sistemas de información adicionales a los ya existentes en los puntos de acceso por los itinerarios autorizados.

Por último, motocicletas, ciclomotores, bicicletas y vehículos de movilidad personal (patinetes) podrán acceder sin limitación alguna a las zonas de tráfico restringido sin necesidad de registro previo.

Este sistema se implantará en la zona de tráfico restringido del Casco Antiguo compuesta por las calles comprendidas en el interior del perímetro delimitado exteriormente por el Paseo de las Delicias, Paseo de Colón, Reyes Católicos, Julio César, Marqués de Paradas, San Laureano, Torneo, Resolana, Parlamento Andaluz, Muñoz León, Ronda de Capuchinos, María Auxiliadora, Recaredo, Menéndez y Pelayo, Avenida del Cid, Palos de la Frontera y Avenida de Roma. En el caso de Triana, el área quedará configurada por las calles comprendidas en el interior del perímetro delimitado exteriormente por la Plaza del Altozano, Betis (incluida dentro de la zona de tráfico restringido), Plaza de Cuba, Génova, Pagés del Corro, Clara de Jesús Montero, Alvarado, Castilla, Callao, San Jorge. Ninguna de las calles indicadas, que conforman el perímetro exterior, está incluida dentro de la zona de tráfico restringido, a excepción de la calle Betis.