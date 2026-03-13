Caja Rural del Sur acoge en Sevilla el encuentro mensual del Grupo en el marco de su 25 aniversario

El portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, recibe en el Ayuntamiento a directivos del Grupo Caja Rural. - CAJA RURAL DEL SUR

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural del Sur ha acogido de manera extraordinaria en Sevilla la celebración del encuentro mensual del Grupo Caja Rural, en el marco de su 25º aniversario, en el que tienen lugar los consejos de administración del Banco Cooperativo Español, la Asociación Española de Cajas Rurales, Rural Servicios Informáticos (RSI) y Rural Grupo Asegurador (RGA).

El Grupo Caja Rural es el primer grupo de banca cooperativa de España, en todos los aspectos, con unos activos totales superiores a 106.000 millones de euros, más de 10.300 profesionales y una red de 2.371 oficinas que garantiza una fuerte capilaridad territorial, informa la entidad en un comunicado.

Sus principales indicadores reflejan una "sólida posición financiera" con una ratio de morosidad que se sitúa en el 2,32%, por debajo de la media del sistema (2,64%); el nivel de cobertura alcanza el 128,3%, significativamente superior al 79,63% del conjunto del sector; y la ratio de capital ordinario de nivel 1 (CET1) se eleva al 25,99%, frente al 13,9% del sistema financiero.

"Fiel a su modelo de proximidad", el Grupo apuesta por un servicio "cercano, personalizado y de asesoramiento", manteniendo la oficina como "eje central" de la relación con el cliente donde las personas son los primeros. Con esta vocación de servicio, el Grupo Caja Rural, en su conjunto, desde el año 2009 ha aportado un total de 720 millones de euros al Fondo de Educación y Promoción que se destina a la obra social, cultural y de desarrollo del entorno donde cada caja tiene su actividad.

Con centros de decisión próximos al territorio, "contribuye activamente a combatir la discriminación financiera y la despoblación sin renunciar al desarrollo de nuevos canales de comunicación y a la incorporación de operativas digitales seguras, sencillas e innovadoras", añade el comunicado.

De este modo, este encuentro de trabajo y convivencia ha reunido en Sevilla a las entidades pertenecientes al Grupo Caja Rural, del que actualmente forman parte 30 cajas rurales de todo el país, entre ellas Caja Rural del Sur, con el objetivo de analizar la evolución del sector y coordinar líneas de actuación comunes.

Durante la sesión de trabajo, celebrada este viernes, 13 de marzo, en la sede de Caja Rural del Sur en Sevilla, se abordó la evolución del sector de las cooperativas de crédito, con especial atención a la situación económica del país, así como a las principales claves del sector financiero que están influyendo en la actividad de las entidades.

RECEPCIÓN INSTITUCIONAL Y AGENDA DE ACTIVIDADES

Todo ello con el objetivo de seguir fortaleciendo la capacidad de servicio de las cajas rurales del Grupo Caja Rural en los territorios donde desarrollan su actividad. Posteriormente, los asistentes fueron recibidos en el Ayuntamiento de Sevilla en una recepción institucional presidida por el primer teniente alcalde de la ciudad, Juan Bueno, quien dio la bienvenida a los participantes en el encuentro.

El programa de trabajo se complementa además con diversas actividades culturales y de ocio, como la visita a algunos de los enclaves históricos y naturales más representativos del entorno. Entre ellas destaca una visita, este sábado, 14 de marzo, a la ermita de El Rocío, al Parque Nacional de Doñana y a Sanlúcar de Barrameda.

Con este encuentro del Grupo, Caja Rural del Sur ha dado por concluido el amplio programa de actos celebrados a lo largo del último año con motivo de su 25º aniversario.