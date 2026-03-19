Canal Sur y Canal Sur Más estrenan el 28 de marzo la serie documental 'Cayetana, la duquesa de todos'

Presentación del documental 'Cayetana, la duquesa de todos'. - RTVA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur y Canal Sur Más estrenarán en simultáneo los dos primeros episodios de esta serie documental el sábado 28 de marzo, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, a partir de las 15,35 horas.

Según ha indicado la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) en una nota, al finalizar el segundo capítulo, la plataforma Canal Sur Más estrenará en exclusiva para usuarios registrados el tercer y último capítulo.

Esta tercera entrega se emitirá también en Canal Sur TV el domingo 29 de marzo a las 15,25 horas, justo antes de "Andalucía es Semana Santa", dedicada al Domingo de Ramos.

Asimismo, Canal Sur TV dedicará su espacio informativo "La Entrevista" de este martes, 24 de marzo, a las 21,10 horas a Cayetano Martínez de Irujo, que hablará con Blanca Rodríguez del centenario del nacimiento de su madre y de todos los actos que están teniendo lugar para celebrarlo, fundamentalmente del documental que estrenará Canal Sur precisamente el día del centenario de su nacimiento.

Esta serie documental repasa los momentos más destacados y desconocidos de Cayetana Fitz-James Stuart, Duquesa de Alba. Desde su nacimiento en 1926 en el seno de una de las familias más poderosas y con mayor antigüedad de Europa, hasta su muerte en 2014 y su posterior legado.

El proyecto se ha presentado este jueves en el sevillano cine Cervantes, y ha contado con la presencia y participación de Isabel Cabrera, directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión; Cayetano Martínez de Irujo, duque de Arjona; Lucía Fernández del Viso, directora general de Ábside Media; y Manuel Salas, productor ejecutivo de la cinta.

Durante el transcurso de la rueda de prensa se ha podido ver un teaser de la serie documental, coproducida por Ábside Media Producciones y Madroom, en colaboración con Canal Sur Radio y Televisión y Netflix. Ha sido dirigida por Susana Alonso Cuenllas, realizadora con experiencia en este tipo de quehaceres.

Bajo su dirección se rodaron 'Narcas, mujeres tras la droga' (Movistar +), 'Fugitivos, la paciencia del cazaador' (Movistar +), o 'Territorio Pampliega' (Mediaset España).