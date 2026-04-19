Canal Sur prepara este lunes un programa especial para el alumbrado de la Feria de Abril de Sevilla 2026

Archivo - Cuatro mujeres vestidas de flamenca con mantones en un carruaje a caballo, durante el primer Domingo de la Feria de Abril de Sevilla 2019, a 5 de mayo de 2019, en Sevilla, Andalucía (España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión ha preparado para este lunes, 20 de abril, en el marco del tradicional encendido del alumbrado de la Feria de Sevilla, un programa especial titulado 'Nos vamos de Feria' que dará comienzo a partir de las 22,45 horas. Desde la terraza del Hotel Querencia, Laura Sánchez y Manuel Lombo serán los encargados de transmitir en vivo todo lo que pasa en el Real minutos antes del alumbrado.

Según ha informado la entidad en un comunicado, a través de conexiones con reporteros en el Real, descubriremos el ambiente de las casetas, las primeras reuniones de amigos y familias y la ilusión que se respira en un momento tan señalado para nuestra región. La música será uno de los elementos principales del programa gracias a las actuaciones de artistas como María de la Colina, Cantores de Híspalis, Amigos de Gines, Las Soles, Media Luna y Alpresa.

Por su parte, Laura Gallego será la encargada de que la noche suene como nunca dando paso a los artistas y, como no podía ser de otra manera, cantando una sevillana en directo. Durante el programa, los presentadores recibirán a invitados con los que charlarán sobre los diferentes temas que rodean a la Feria de Abril: Enrique Sánchez comentará todo lo relacionado con la gastronomía feriante; Marina Bernal será la experta que nos dará los detalles de la societé que cada año se da cita en el Real y Enrique Romero nos echará un capote y será el encargado de explicar la importancia de la fiesta taurina en la Feria de Abril.

Además, Canal Sur contará con la presencia del compositor de sevillanas Feliciano Pérez-Vera que nos dará una magistral clase musical a la guitarra acompañado de la voz de Manuel Lombo. También recibirán la visita de Davide Gambini y Daniel Franca, diseñadores de la portada y del cartel de Fiestas de la Primavera respectivamente, que nos contarán los secretos de sus creaciones.

Finalmente, ha detallado que "para que los espectadores se sientan como en la feria", Sergio Morante y Reyes Calvillo estarán en el Real para conocer en directo cómo viven la fiesta los sevillanos, los visitantes y los famosos.