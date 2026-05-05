La capital hispalense inaugura la primera edición del festival literario 'Sevilla Black' dedicado a la novela negra

Foto familiar de la inauguración de la primera edición del festival literario 'Sevilla Black'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, y la directora del festival, Inés Ruiz, han asistido en el Centro Cultural José Luis García Palacios a la inauguración de la primera edición del festival literario 'Sevilla Black', un nuevo ciclo dedicado a la novela negra que se celebrará en la ciudad los días 5, 6 y 7 de mayo.

Esta iniciativa cultural, organizada por Analogías Gestión Cultural y patrocinada por la Fundación Caja Rural del Sur, cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, Hospes, Las Casas del Rey de Baeza y la Librería Botica de Lectores, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Durante su intervención, Moreno ha señalado que "Sevilla es una ciudad profundamente vinculada a la literatura, un espacio donde la palabra ha encontrado históricamente un lugar privilegiado, y este ciclo viene a enriquecer aún más esa tradición desde una mirada contemporánea y exigente como es la novela negra". Asimismo, ha subrayado que "no hablamos solo de un género literario, sino de una herramienta para comprender la complejidad de nuestro tiempo, capaz de generar reflexión y pensamiento crítico".

Sevilla Black reunirá durante tres jornadas a destacadas figuras del panorama literario y profesional, con la participación de autores como Gregorio Serrano, Reyes Vargas, Manel Loureiro, Paul Pen o Santiago Díaz, así como expertos en ámbitos como la criminología o la investigación policial.

El programa incluye encuentros con autores, mesas redondas, una master class sobre la huella del crimen y actividades paralelas. Entre estas propuestas destacan rutas temáticas como 'Los crímenes del Alcázar' o 'Sevilla y sus misterios'.

Durante su intervención, Moreno ha incidido en la dimensión cultural del género: "La novela negra no es únicamente un relato de crimen o misterio, sino una indagación profunda en la condición humana, un espejo que refleja nuestras contradicciones y fracturas sociales". Además, ha añadido que este festival "convierte a Sevilla durante estos días en un laboratorio de ideas donde la literatura dialoga con la ciencia, el derecho y la realidad contemporánea".

Por su parte, la directora del festival ha puesto en valor el trabajo que ha hecho posible esta primera edición, al tiempo que ha subrayado la vocación de continuidad del proyecto. Además, ha señalado que "el festival propone una programación que combina encuentros con autores, conversaciones, masterclass y actividades abiertas al público, así como espacios de reflexión dirigidos a profesionales del sector".

"Más allá de la difusión literaria, Sevilla Black busca dinamizar el ecosistema cultural de la ciudad, fomentar el diálogo entre agentes públicos y privados y acercar al público historias que, desde la ficción y la realidad, invitan a comprender mejor el mundo en el que vivimos", ha apostillado.

La delegada de Turismo y Cultura ha concluido reafirmando el compromiso municipal con este tipo de iniciativas: "Este ciclo nace con vocación de permanencia y con el firme propósito de convertirse en una cita de referencia. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando propuestas que, como esta, sitúan a Sevilla como una capital cultural dinámica, diversa y abierta al mundo".