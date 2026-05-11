Carmona (Sevilla) acogerá el primer Punto Vuela comarcal con formación en digitalización a pymes y startups

Archivo - El número dos en la candidatura del PP por Sevilla en las elecciones del 17M, Jorge Paradela, atiende a los medios en una foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de Carmona acogerá el primer Punto Vuela comarcal que será "punta de lanza" no solo en el ámbito de la formación sino también, "quizás lo más importante", en el de la digitalización de las pymes para facilitar, de este mmodo, la puesta en marcha de 'startups' en toda una comarca, en este caso, la campiña sevillana.

Así lo ha anunciado el candidato número dos del PP por la provincia de Sevilla en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Jorge Paradela, en un acto en Carmona, junto a su alcalde, Juan Ávila. "Esto es algo tremendamente importante porque Andalucía tiene que seguir impulsando la vertiente digital de su economía. En este sentido, estamos en una posición interesante dado que el nivel de intensidad digital de las pymes andaluzas es del 74%".

Ello, conforme a un baremo de la propia Comisión Europea, que publica anualmente la situación de todas las regiones de Europa, la preparación de las pymes en cuanto a capacidad digital, disponibilidad de tecnología y los pasos que han dado en su propio modelo de negocio, tal como ha remarcado Paradela. "Ahora mismo, las pymes andaluzas están por encima de las españolas y europeas".

El candidato número dos del PP también se ha referido al hecho de que un tercio de las pymes andaluzas hacen comercio electrónico: "en eso también nos situamos por encima de la media española y de la media europea, pero no queremos conformarnos, sino seguir desarrollando esa capacitación digital de las pymes y ese impulso a la economía digital", ha añadido al respecto.

Para finalizar, Paradela se ha referido a la Estrategia Digital de Andalucía como uno de los proyectos "más ambiciosos" del Gobierno de Juanma Moreno. Una herramienta que persigue que los andaluces "tengan lo más fácil posible la utilización de los instrumentos digitales".

"Andalucía es la tercera economía digital de España, tan solo por detrás de Madrid y de Cataluña, y la provincia de Sevilla es la que contribuye con mayor volumen de negocio y de empleo. Uno de los elementos de esa estrategia son los denominados Puntos Vuela, que vienen a ser como una ventana de acceso a las tecnologías digitales para los andaluces", ha concluido.