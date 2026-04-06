La Cartuja de Sevilla reabre con una nueva directiva contando con las mismas instalaciones y plantilla

El presidente del consejo de administración de La Cartuja de Sevilla, Javier Targhetta, y la consejera de la empresa, Mar Madrid, en la fábrica de la compañía. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cartuja de Sevilla ha retomado este lunes la producción en su fábrica, situada en Salteras (Sevilla), tras la compra del grupo formado por Gabriela y Paola Luksic y Javier Targhetta que ha permitido que no cierre esta empresa con casi dos siglos de historia.

Esta mañana se ha presentado el nuevo órgano de gobierno que cuenta con Javier Targhetta como presidente del consejo de administración. El nuevo órgano de gobierno queda integrado por Gabriela Luksic y Paola Luksic, titulares del 40% del capital respectivamente (junto a otros dos consejeros nombrados por cada una de ellas), y por Javier Targhetta y Mar Madrid, que controlan conjuntamente el 20% del capital.

La compañía ha incorporado como nueva directora general a la ingeniera industrial sevillana Carmen Granja, que hasta ahora ocupaba el puesto de directora de Ingeniería, Calidad y Medio Ambiente en Flex.

"Carmen Granja aporta dos décadas de experiencia en una firma española centenaria, en expansión y con una sólida posición internacional gracias a la excelencia y la innovación en todas sus áreas", ha señalado Targhetta.

Junto a ella, Sebastián Fernández Vallejo ha sido nombrado como nuevo director de Producción. "Su formación y experiencia, unidas a las capacidades de Carmen Granja, garantizan un liderazgo muy sólido para la reactivación de la producción a corto plazo y, sobre todo, para el diseño y puesta en marcha de la futura planta de la compañía en Sevilla", ha destacado.

Por su parte, la directiva sevillana Isabel Lara ha sido designada nueva directora comercial y de marketing. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, es una especialista en retail con experiencia en la dirección de centros comerciales como Sevilla Factory y Los Alcores, además de haber sido subdirectora del centro Airesur. También ha fundado la marca de moda online Ysbel.

"Han sido meses de muchísimo trabajo, pero también de enorme ilusión. Nuestro objetivo no es solo reactivar la producción, sino devolver a La Cartuja de Sevilla la ambición de competir de nuevo como un referente internacional en el mundo de la vajilla, la loza fina y el diseño de mesa", ha afirmado el presidente de la compañía.

EN LA MISMA FÁBRICA Y CON LA MISMA PLANTILLA

En paralelo a la configuración del nuevo equipo directivo, la compañía ha reacondicionado la fábrica tras "un periodo prolongado de deterioro derivado de la falta de inversión y mantenimiento". Para ello, la compañía ha desarrollado un" intenso proceso de limpieza, acondicionamiento de espacios, revisión técnica de la maquinaria y recuperación de suministros esenciales".

Con la fábrica operativa, ha finalizado el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de los 30 trabajadores de la empresas, que se han reincorporado este lunes a sus puestos.

Por su parte, el presidente del comité de empresa, José Hurtado, ha destacado que se trata de "un momento de ilusión porque por fin estamos pisando de nuevo el suelo de la fábrica, palpando la máquina y pensando en el futuro".

A su juicio, en estos meses se ha producido "un cambio radical, pasando de una planta cerrada y sin actividad a un proyecto con perspectivas reales de crecimiento".

"La vuelta de la plantilla constituye un hito especialmente relevante, ya que los trabajadores atesoran el conocimiento técnico y la experiencia productiva que han distinguido históricamente a la compañía. Su papel será clave para colaborar con el nuevo equipo directivo en la recuperación de la actividad bajo los estándares de calidad y excelencia que han definido durante décadas a esta firma andaluza", ha afirmado.

La compañía prevé iniciar las primeras producciones en las próximas semanas, una vez culminen las comprobaciones técnicas de la maquinaria y, especialmente, de los hornos, elementos críticos dentro de un proceso industrial continuo y altamente especializado.

Por otro lado, los nuevos accionistas ya han movilizado una primera inversión cercana a los dos millones de euros para la reactivación inicial, "dentro de un plan más amplio de modernización industrial y mejora progresiva de la capacidad productiva, la seguridad, la eficiencia y la calidad de las instalaciones".

Este proceso "irá acompañado de un crecimiento paulatino del empleo conforme avance la recuperación de la actividad". En este contexto, Mar Madrid, consejera de La Cartuja de Sevilla, ha subrayado que "la recuperación de La Cartuja debe apoyarse tanto en la excelencia industrial como en la fuerza de su legado histórico, artístico y de marca.

"Queremos relanzar y proteger el legado histórico y artístico de La Cartuja de Sevilla, porque forma parte de su identidad y de su proyección de futuro", ha remarcado.

En este sentido, la compañía ha valorado positivamente la disposición mostrada por la Junta de Andalucía para "explorar posibles vías de colaboración en torno al archivo histórico vinculado a La Cartuja, un activo de gran valor documental, patrimonial y cultural".