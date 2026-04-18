La Casa de la Juventud de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) propone clubes de lectura, música y talleres por el Día del Libro

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra organiza actividades para celebrar el Día del Libro. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) va a conmemorar el Día del Libro con una programación específica en la Casa de la Juventud, en cuyo diseño está participando directamente este sector de población, que incluye clubes de lectura, música, talleres, humor y recopilación de libros.

Así lo ha explicado la delegada municipal de Juventud, Paula Fuster, quien ha adelantado este sábado en un comunicado que desde las redes sociales de la Casa de la Juventud, como acceso principal de este colectivo a la información, se está invitando a los jóvenes a proponer contenidos.

Por ejemplo, para las sesiones de clubes de lectura de la próxima semana se les ofrece elegir entre las temáticas de lectura y debate por grupos de edades, entre temas como cómic, relatos y novelas infantiles o juveniles.

Las reuniones de los clubes de lectura serán el martes 21 de abril, el jueves 23 y el viernes 24. La de los más pequeños, de entre ocho y 12 años, se ha acordado a las 16,00 horas, y para adolescentes, de entre 16 y 16, a las 17,00 horas.

A estas reuniones se le sumará el taller 'Humoratura' para mayores de 17 años el lunes 20 y el miércoles 15. Esta iniciativa tiene el objetivo de "utilizar la vía del humor como herramienta fundamental para el proceso creativo y la vida en general", y se aprovecha la experiencia para incluir la lucha contra los prejuicios.

De la mano del profesional escritor, dramaturgo y comediante, se propone ahondar en conocimientos teórico-prácticos y fórmulas divertidas para explorar imágenes, textos, monólogos, historietas o material visual y el humor desde un punto de vista creativo y diferente.

Como apertura a la semana del libro, este centro ha acogido el cuento musical 'Safari' de la mano de la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila, con la colaboración de Silvia Ramírez Quintero, y ha incluido también una gymkana.

De cara al siguiente fin de semana, en la Casa de la Juventud se impartirá el sábado 25 de abril un taller de creación de marcapáginas y una recolecta de libros para seguir ampliando el ocio libre en el interior del edificio.

Desde el Ayuntamiento de Alcalá indican que estas actividades se suman a las "múltiples iniciativas municipales de dinamización lectora" para el global de la población que se realizan a través de las distintas delegaciones.

"Los libros siempre han sido un motor de crecimiento personal y social de la población, en cuya inmersión seguimos insistiendo desde el Ayuntamiento como beneficio para la ciudadanía de forma atractiva especialmente para los menores y jóvenes desde todos los frentes", ha puntualizado Fuster.

Paralelamente, la delegada ha remarcado que la Casa de la Juventud cuenta con otras "múltiples iniciativas que responden a los intereses de los jóvenes", que incluyen, desde el Punto de Información Juvenil, como área de información y asesoramiento, a programaciones específicas también gratuitas en las que los jóvenes se pueden inscribir previamente, como talleres --entre ellos, el de técnica de estudios por edades o expresión corporal--, así como charlas sobre la Beca MEC, la educación sexual, o el Bono Joven de alquiler de vivienda, además de asambleas y torneos.