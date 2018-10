Casi 50 profesionales del Colegio de Podólogos de Andalucía atenderán a los corredores en el Zurich Maratón de Sevilla

Publicado 20/02/2018 18:24:26 CET

La corporación instalará por décimosegundo año consecutivo un dispositivo podológico en la meta de la prueba del domingo 25 de febrero

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Podólogos de Andalucía incorpora unos 50 profesionales para participar en su dispositivo de atención para el Zurich Maratón de Sevilla del próximo fin de semana, una actividad de apoyo que la corporación colegial realiza por décimosegundo año consecutivo en colaboración con los organizadores.

Los atletas contarán el próximo domingo con un dispositivo de atención podológica en la meta de la prueba, en las instalaciones del Estadio Olímpico, al tiempo que podrán informarse y hacer consultas en el expositor que instala el Colegio en la Feria del Corredor durante el viernes y el sábado previos en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

El secretario general del Colegio Profesional, Antonio Guerrero, explica en un comunicado que "los grandes protagonistas de este deporte son los pies y unos días antes de cubrir largas distancias es recomendable visitar a un podólogo, que es el especialista sanitario capacitado para el estudio biomecánico del pie y para estudiar posibles dolencias a tener en cuenta para realizar una carrera de la forma más eficaz posible".

"El estudio de la pisada es especialmente importante en los casos de correr grandes distancias como un Maratón y para ello, el podólogo es el especialista, es quien realiza también una exploración biomecánica del pie, valora las presiones de las huellas plantares del corredor, ayuda a facilitar una distribución óptima de los apoyos y a evitar sobrecargas", matiza Guerrero.

Durante la Zurich Maratón de Sevilla, con alrededor de 12.000 personas inscritas, un equipo de podólogos atenderá a los corredores que lo necesiten tras cruzar la meta, durante el recorrido y podrán analizar y solucionar las posibles dolencias tras el esfuerzo físico que supone recorrer 42 kilómetros.

Otro equipo de profesionales del Colegio de Podólogos de Andalucía participará en el stand que la corporación instalará en la Feria del Corredor. En horario ininterrumpido de 10,00 a 20,00 horas, asesorará sobre calzado deportivo, realizará valoraciones podobarométricas, promoción de la salud podológica de los deportistas, así como divulgación de consejos preventivos.

EVITAR EL AGUA CALIENTE ANTES DE LA CARRERA Y OTROS CONSEJOS

El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía destaca, entre otras recomendaciones a tener en cuenta por los corredores del maratón el día de la prueba, evitar el estreno de zapatillas, usar calcetines de hilo o algodón, evitar el uso de agua caliente antes de la carrera para no debilitar la piel y usar crema hidratante, aunque no aplicar entre los dedos, para no favorecer la aparición de ampollas; además, para evitar que las uñas se claven, el Colegio también aconseja el corte de uñas en función de la morfología de la uña, evitando dejar "picos" y no demasiado cortas.