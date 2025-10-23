Castillo reconoce el retraso del IES Matilde Casanova de La Algaba (Sevilla) y defiende el "impulso" de la Junta

Archivo - La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, durante una intervención en el Parlamento - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha pedido disculpas por el retraso en la construcción del nuevo instituto Matilde Casanova de La Algaba (Sevilla). A la par, ha destacado el "impulso" de la Junta en los centros educativos de la provincia con 440 obras por 123 millones de euros.

En su intervención en la sesión de control en el Parlamento andaluz de este jueves, la consejera ha reconocido que se trata de una situación que "lleva tiempo enquistada" y ha asegurado que desde la Junta se está intentando "arreglar con la disponibilidad presupuestaria actual". Asimismo, se ha comprometido con las familias, presentes en el pleno, a visitar el municipio.

Castillo ha respondido así a la pregunta formulada por el parlamentario socialista Rafael Recio. En ella, ha enmarcado la cuestión tras "ocho años de promesas" y las declaraciones de la consejera del pasado año asegurando que "la ejecución estaba avanzando".

El último consejo escolar del Ayuntamiento de La Algaba celebrado este miércoles ha acordado la celebración de una reunión extraordinaria para abordar la problemática generada por la "inactividad" de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía.

Según ha informado el Consistorio en una nota, desde 2019, año en que el Ayuntamiento, según asegura, cedió el terreno para la construcción del nuevo centro educativo, la "falta de avances ha generado preocupación" entre la comunidad educativa, el Gobierno local y la ciudadanía.

Al hilo del debate parlamentario, Recio ha criticado el "cierre de 2.000 aulas" y ha señalado que pese "al perfil técnico" de la consejera, Castillo "ha comprado el ideario del PP". En respuesta a ello, Castillo ha destacado la inversión de la Junta de 600 millones de euros en centros educativos en los últimos siete años. "Vamos a intentar llegar", ha subrayado la consejera.