La Catedral de Sevilla encarga una alfombra de 127 metros cuadrados a la Real Fábrica de Tapices para su Altar Mayor

Proyecto de alfombra para el Altar Mayor a cargo de la Real Fábrica de Tapices. - CABILDO CATEDRAL DE SEVILLA

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El deán del Cabildo Catedral de Sevilla, Francisco Ortiz, y el director general de la Real Fábrica de Tapices, Alejandro Klecker de Elizalde, han firmado el contrato de encargo, ejecución y adquisición de una alfombra para el Altar Mayor de la Catedral de Sevilla.

En virtud de este acuerdo, la Real Fábrica de Tapices tejerá una alfombra 127 metros cuadrados, en un telar de alto lizo, siguiendo la técnica de nudo turco. El acabado se realizará manualmente, mediante el "recorteado", que permite perfilar el dibujo con gran precisión y realzar su riqueza ornamental, informa el Cabildo en un comunicado.

Para su confección, se emplearán materiales de la máxima calidad: 100% de lana merina para el nudo, 100% de yute para la trama y 100% de algodón para la urdimbre.

La entrega de la pieza está prevista para octubre de 2027, considerando el tiempo necesario para la fabricación, una vez concluidos posterior montaje de los fragmentos que conforman la alfombra así como cualquier otro proceso técnico indispensable para su correcta finalización.