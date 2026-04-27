La Catedral de Sevilla encarga este martes a la Real Fábrica de Tapices una gran alfombra para su Altar Mayor

Imagen del proyecto de la alfombra para el Altar Mayor de la Catedral de Sevilla - CATEDRAL DE SEVILLA

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El deán del Cabildo Catedral de Sevilla, Francisco José Ortiz Bernal, y el director general de la Real Fábrica de Tapices, Alejandro Klecker de Elizalde, firmarán este martes, 28 de abril, un contrato de encargo, ejecución y adquisición de una alfombra para el Altar Mayor de la Catedral de Sevilla.

Según han informado en un comunicado conjunto ambas instituciones, la firma tendrá lugar en la Catedral de Sevilla. Así, la Real Fábrica de Tapices tejerá una alfombra 127 metros cuadrados, en un telar de alto lizo, siguiendo la técnica de nudo turco.

Por su parte, el acabado se realizará manualmente, mediante el "recorteado", en aras de perfilar el dibujo "con gran precisión" y "realzar su riqueza ornamental". Para su confección se empleará lana de merina para el nudo, yute para la trama y algodón para la urdimbre.

La entrega de la pieza está prevista para octubre de 2027, al tener en cuenta el tiempo necesario para la fabricación y una vez concluidos los trabajos de tejido, así como el posterior montaje de los fragmentos que conforman la alfombra o cualquier otro proceso técnico indispensable para su correcta finalización.