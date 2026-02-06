La Catedral de Sevilla refuerza las jarras de bronce de la Giralda hasta su desmontaje cuando pase la borrasca

Imagen de la Giralda en la que se aprecia la ausencia de una de las jarras de bronce de su cuerpo renacentista tras desprenderse este jueves por los fuertes vientos de la borrasca Leonardo. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Sevilla está reforzando las jarras de azucenas de bronce que rematan la Giralda, a raíz de la caída de una de ellas este jueves por el fuerte viento, hasta que se pueda proceder al desmontaje de las mismas, "que se iniciarán en cuanto las condiciones climáticas den una tregua suficiente".

En un comunicado del Cabildo se ha informado de que, "buscando la mayor seguridad posible", continúan "los trabajos de aseguramiento" de las azucenas. En este sentido, "se están realizando unas labores de emergencia consistentes en el aseguramiento provisional de los tres conjuntos forrados por los eolípilas, las jarras y las azucenas del remate renacentista situados en las esquinas suroeste, noroeste y noreste de la Terraza de las Azucenas".

El Cabildo catedralicio insiste en que se tratan de labores provisionales "hasta que se pueda realizar el trabajo de descenso" de los tres conjuntos escultóricos de bronce.

La caída de la una de las jarras se producía a las 6,15 horas del jueves debido "a las excepcionales condiciones meteorológicas". El suceso no provocaba daños personales y se instalaba un perímetro de seguridad en torno a la torre, que el alcalde ha anunciado que continuará por espacio de dos o tres semanas, teniendo en cuenta las labores de desmontaje del resto de elementos.

La azucena desprendida está integrada en el remate renacentista que se encuentroba pendiente de la licencia municipal para la restauración a probada por la Comisión Provincial de Patrimonio, que incluye los cuerpos que sirven de pedestal al Giraldillo: cuerpo de campanas, cuerpo de las azucenas, cuerpo del reloj, cuerpo de las estrellas, cuerpo de las carambolas, penacho y tinaja.