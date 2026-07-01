La catedrática de la Universidad de Sevilla Ana María Porcel ingresa en la Academia Andaluza de Enfermería

La catedrática de la US Ana María Porcel durante el acto de ingreso en la Academia Andaluza de Enfermería - US

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La catedrática del Departamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla (US) Ana María Porcel ha ingresado como Académica de Número en la Academia Andaluza de Enfermería, un reconocimiento a una trayectoria académica, científica e institucional de referencia en el ámbito de los cuidados y la investigación enfermera.

Ana María Porcel Gálvez es la primera catedrática del área de Enfermería de la US y de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Su incorporación a la institución supone un reconocimiento a su contribución al desarrollo científico de la disciplina y a su compromiso con la mejora de la calidad de los cuidados y de los servicios de salud, explica la US en un comunicado.

La profesora es responsable del grupo de investigación CTS-1050 Cuidados Complejos, Cronicidad y Resultados en Salud, adscrito al Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Desarrolla una línea de investigación consolidada sobre complejidad de los cuidados, ratio enfermera-paciente y gestión de servicios sanitarios. Como investigadora principal ha captado más de un millón de euros de financiación a través de proyectos europeos, nacionales y autonómicos.

Entre sus principales aportaciones científicas, ha evaluado la dependencia en cuidados en más de 20.000 usuarios de ocho países (España, Italia, Grecia, Líbano, Egipto, Túnez, Brasil y Australia) y 2.000 enfermeras en el Servicio Andaluz de Salud (SSPA). Asimismo, su producción científica supera el centenar de publicaciones indexadas y ha dirigido 14 tesis doctorales, además de numerosos trabajos fin de máster y fin de grado. También ha realizado estancias de investigación en universidades e instituciones de Reino Unido, Portugal, Brasil, Colombia y Argentina.

Junto a su actividad investigadora, Ana María Porcel Gálvez dirige la Cátedra Invescare 'Investigación en Cuidados y Resultados en Salud', promovida por la Universidad de Sevilla y el Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Su trayectoria incluye también una destacada labor de gestión en la Universidad de Sevilla, donde ha desempeñado responsabilidades como directora del Departamento de Enfermería, directora del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI Antonio de Ulloa) y directora del Secretariado de Promoción de la Investigación y del Secretariado de Investigación del Vicerrectorado de Investigación.