CCOO critica el recorte de 16 puestos de Correos en Sevilla: "situación preocupante al borde de los comicios andaluces"

Archivo - Un cartero llega a un colegio electoral con el voto por correo durante unas elecciones generales, en foto de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en Correos Sevilla ha señalado este lunes que la empresa pública ha eliminado 16 puestos de trabajo en Sevilla, "al borde de las elecciones andaluzas". En concreto, según ha indicado el sindicato provincial de Servicios a la Ciudadanía, la Gerencia de Distribución del Área Sur de Correos "ha decidido suprimir 16 secciones de reparto y, con ellas 16 puestos de trabajo, en la Unidad de Distribución UR 10 El Puerto, ubicada en la avenida de las Razas".

En una nota de prensa, CCOO ha advertido de que estas zonas cubren distritos "clave" de la ciudad (12, 13 y 14), incluyendo barrios como Felipe II, Reina Mercedes, Bermejales, La Oliva, Las Tres Mil Viviendas, Las Letanías o Bellavista.

"La supresión obligará al resto de la plantilla a asumir recorridos más amplios y dispersos, incrementando la carga de trabajo, los riesgos psicosociales y deteriorando el servicio postal prestado a la ciudadanía", ha lamentado el sindicato.

La situación es "especialmente preocupante" teniendo en cuenta el contexto de proceso electoral en el que se produce, con las elecciones al Parlamento de Andalucía el próximo 17 de mayo, "donde Correos desempeña un papel esencial en la gestión del voto por correo".

Además, subraya que la medida llega cuando la zona sur de Sevilla está en plena expansión urbanística, con nuevos desarrollos residenciales que aumentarán significativamente la demanda del servicio, "pues la unidad da servicio a los nuevos proyectos del sur de la ciudad como Isla Natura, Palmas Altas, Pítamo, Avenida de Jerez y Quarto".

Por ello, CCOO ha exigido la "paralización inmediata" del recorte y ha avisado de que, si se mantiene, "adoptará las medidas necesarias para frenarlo".