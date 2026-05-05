CCOO lamenta la "fragilidad" del mercado laboral de Sevilla tras la bajada del paro por las Fiestas de Primavera

Archivo - Varias personas transitan frente a la oficina de Empleo próxima a la Plaza del Museo, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO Sevilla ha lamentado la "fragilidad" del mercado laboral sevillano tras un descenso del paro en abril "marcado por la estacionalidad de las Fiestas de Primavera". Pese a que la provincia ha registrado 5.825 personas menos en las listas del desempleo, "la cifra se sustenta en una base poco sólida: las contrataciones enmarcadas en la Semana Santa y la Feria".

No en vano, señala el sindicato en una nota de prensa, si bien el descenso es generalizado en todos los sectores, "el grueso se enmarca en el sector servicios" (-3.665), seguido del colectivo sin empleo anterior (-1.124), la industria (-396), la construcción (-387) y la agricultura (-253).

Al respecto, el secretario de Empleo de CCOO de Sevilla, Jorge Carlos Lebrón, ha manifestado, además, que "al empresariado sevillano se le sigue llenando la boca cuestionando nuestra productividad y criminalizando un absentismo que no es tal".

"Cuidar de un hijo o una hija, recuperarnos de una enfermedad o acompañar a nuestro padre o nuestra madre a una cita médica es simplemente ejercer nuestros derechos. Y tacharlo de absentismo no es más que un falso relato para ocultar su botín invisible", ha añadido Lebrón .

En opinión del dirigente sindical, "es tiempo de vida que te quitan para inflar sus beneficios a coste cero y, ¿sabes qué significa ese tiempo robado? Las horas no abonadas son un fraude directo a la Seguridad Social. Al no cotizar por ese tiempo, están recortando tus prestaciones futuras y tu jubilación", ha sentenciado el secretario de Empleo de CCOO de Sevilla.