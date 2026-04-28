CCOO Sevilla exige al sector empresarial un "empleo digno" para las 116.000 personas "aún en paro" en la provincia

Archivo - Un obrero trabaja en una obra en La Campana, como imagen de recurso. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Sevilla ha exigido al sector empresarial de la provincia un "empleo digno" para las 116.000 personas "que aún continúan en paro". Y es que, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2026, a pesar de la caída del desempleo en 13.100 personas, la tasa de paro en Sevilla aún se sitúa en el 12%, "un muy buen dato para la provincia, pero que aún está lejos de la situación de aspiración a al pleno empleo en la que ya se encuentran otras zonas del Estado".

El secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha denunciado los "bulos" lanzados por empresarios y empresarias de la provincia "adviertiendo de la falta de mano de obra" y avisado de que "la EPA deja claro que en Sevilla hay 116.000 personas que están esperando que las empresas de la provincia las llamen para trabajar", señala el sindicato en una nota de prensa.

"Lo que hace falta son ofertas laborales con condiciones de trabajo aceptables, con contratos laborales, con nóminas que sirvan para pagar la hipoteca o el alquiler y no estar asfixiados a mitad de mes". La comparativa de género ha mostrado que la precariedad "sigue teniendo rostro de mujer", con una tasa de paro femenina del 15,17% frente al 9,29% de los hombres.

En cuanto a la ocupación, la provincia ha alcanzado las 854.900 personas ocupadas, lo que ha supuesto un incremento de 2.400 trabajadores respecto al trimestre anterior y de 39.500 personas en el último año.