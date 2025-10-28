CCOO Sevilla no descarta movilizaciones junto a IU en defensa de trabajadores y usuarios del servicio de la dependencia

Reunión de CCOO e IU analizan la situación del servicio de la dependencia en la provincia. - CCOO

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Sevilla e IU Sevilla han analizado la situación de la dependencia en la provincia y han acordado iniciar acciones en defensa de trabajadores y usuarios del servicio. En un encuentro mantenido este martes en la sede del sindicato, ambas direcciones a nivel provincial, junto a alcaldes cuyos ayuntamientos mantienen la prestación pública del servicio, han abordado el "problema estructural de infrafinanciación de la dependencia por parte de la Junta de Andalucía".

En una nota de prensa, CCOO recuerda que la media de espera de la dependencia en Sevilla es de 584 días, "pese a que el plazo legal establecido se sitúa en 180 días, lo que supone que cada día mueren siete personas esperando la valoración o la concesión de la ayuda".

Tanto el sindicato como IU señalan que esta situación de falta de financiación provoca que a los alcaldes "les resulte cada vez más complicado la prestación del servicio desde sus consistorios, dado que existe una tendencia de privatización que precariza las condiciones laborales de las trabajadoras --en su mayoría mujeres-- y que afecta de manera directa a las personas dependientes en situación de vulnerabilidad".

Ambas organizaciones han acordado, por tanto, iniciar una hoja de ruta compartida a través de la cual trasladar a la Diputación "la necesidad de actuaciones a nivel provincial" que permitan defender el servicio público, "sin descartar la convocatoria de movilizaciones".