El Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Sevilla llama a la donación de sangre, especialmente del grupo A

Archivo - Imagen de archivo. Una persona donando sangre. A 14 de junio de 2023, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión de Sangre de Sevilla ha hecho un llamamiento para donar sangre de todos los grupos, especialmente del grupo A-, cuyas reservas se encuentran "más bajas".

Según ha detallado la Consejería de Sanidad en una nota de prensa, para ello, sus equipos móviles se desplazarán, como es habitual cada semana, por diversos puntos de la provincia.

Así, este martes se podrá acudir a donar sangre al Hospital Chare de Utrera, de 17,00 a 21,00 horas y al Colegio Portaceli de Sevilla, de 9,00 a 13,30 horas y de 16,00 a 20,00 horas.

El miércoles se podrá donar en el mismo Hospital de Utrera, en horario de 9,30 a 13,30 horas y de 17,00 a 21,00 horas; al Circulo Mercantil de Lora del Río, de 17,00 a 21,00 horas; al CEIP Cristóbal Colón, de 9,00 a 13,30 horas y en el Colegio de los Padres Blancos, ambos en la capital, de 16,00 a 20,30 horas.

Del mismo modo, el jueves estarán disponibles los puntos habilitados en el Hospital utrerano y el Círculo Mercantil de Lora del Río, con horario de 17,00 a 21,00 horas; el Ayuntamiento de La Algaba, de 17,00 a 21,00 horas; la Casa de la Cultura de Corcoya, también de 17,00 a 21,00 horas y el Colegio Maristas San Fernando de Sevilla, de 16,00 a 20,00 horas.

Por último, el viernes estarán disponibles el Hospital Chare de Utrera, de 17,00 a 21,00 horas; la Hermandad de los Dolores de Torreblanca, de 17,00 a 21,00 horas; y el CEIP Carmen Benitez de la capital, de 9,00 a 13,30 horas.

Además, el Centro de Transfusión cuenta con puntos fijos para donar sangre y tejidos, en la Avenida Manuel Siurot, de lunes a viernes, de 8,00 a 21,00 horas, y los sábados de 9,00 a 15,00 horas; y en el Hospital Virgen Macarena, de lunes a viernes, de 8,00 a 15,00 horas.