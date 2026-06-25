La CES alerta del impacto en las empresas de la provincia tras las interrupciones ferroviarias de Madrid y Sevilla

Archivo - Una persona compra en una frutería. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Sevilla (CES) ha advertido de las "graves consecuencias" en el tejido empresarial de la provincia tras las interrupciones sucedidas en los últimos días en la circulación ferroviaria entre Madrid y Sevilla, dado el "elevado número de cancelaciones, pérdidas de facturación y una creciente incertidumbre".

En un comunicado, la CES ha lamentado que "potencias andaluzas" como Sevilla o Málaga no dispongan de "una conexión ferroviaria de menos de una hora", misma vez que ha retierado la "falta de infraestructuras" en la primera, con la "paralización durante años de proyectos clave como la SE-40".

De hecho, ha esgrimido que la propia Confederación tenía previsto celebrar un 'workshop' sobre defensa y tecnologías de doble uso que ha tenido que ser cancelado durante la pasada jornada a causa de los cortes en la línea.

"Resulta fundamental garantizar un mantenimiento adecuado de toda la red ferroviaria y viaria para preservar su seguridad y funcionalidad. Esta situación solo puede empeorar si no se produce un cambio radical en las políticas de Estado", han concluido.