CES valora el "esfuerzo empresarial" por generar contratos y mantener empleos tras la caída del paro en Sevilla

Archivo - Una mujer entra en una Oficina de Empleo en Sevilla, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Sevilla (CES) ha destacado el "esfuerzo empresarial" por generar contratos y mantener la actividad tras la caída del paro registrada en marzo en la provincia, con un descenso interanual del 8,7% y una reducción intermensual del 1,35%. De este modo, el total de personas desempleadas se sitú en 142.137, lo que supone 13.531 menos que el año anterior y una disminución respecto a febrero, de 1.939 personas.

Estos datos muestran el "esfuerzo de los empresarios a pesar de los elevados costes asociados al empleo", señala la CES en un comunicado. En este sentido, la reducción del paro se extiende a la mayoría de los sectores, especialmente en los servicios, "coincidiendo, como todos los años, con las Fiestas de la Primavera".

También se observa un descenso del desempleo en todos los grupos de edad y en ambos sexos, lo que confirma que la recuperación es "transversal" y que el mercado laboral provincial "se fortalece de manera sostenida". Estas cifras reflejan que Sevilla está avanzando hacia un mercado laboral "más dinámico e inclusivo".

"Sin embargo, y esto es preocupante, sube el paro en el colectivo sin empleo anterior. Por ello, el reto es seguir fomentando la formación y dotar a los ciudadanos de herramientas que les permitan adaptarse a los cambios del mercado y que puedan aprovechar todas las oportunidades que surjan. No podemos dejar que nadie se quede atrás".

Por último, desde la CES apuntan que es fundamental mantener la colaboración entre empresas, administraciones y agentes sociales: "solo así la recuperación podrá mantenerse firme ante posibles incertidumbres económicas y traducirse en oportunidades reales y sostenibles para toda la población".