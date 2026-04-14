Cinco heridos en un accidente de tráfico en La Puebla del Río (Sevilla)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (imagen de archivo). - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

LA PUEBLA DEL RÍO (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

Cinco personas han resultado heridas y han sido evacuadas al hospital tras un accidente de tráfico ocurrido en la tarde de este martes en el municipio sevillano de La Puebla del Río.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, varios testigos han informado al 112, sobre las 16,30 horas, de una colisión frontal entre dos turismos con posibles atrapados y heridos en su interior en el kilómetro 2 de la carretera A-8050.

El centro coordinador ha activado a efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos.

Los Bomberos y los sanitarios han confirmado que, como consecuencia del siniestro, cinco personas han resultado heridas y que dos de ellas tuvieron que ser excarceladas de los vehículos. No han trascendido más datos sobre la filiación de los heridos, su estado o el centro hospitalario al que han sido evacuados.