Cinco heridos tras un frenazo del tranvibús para evitar chocar con un vehículo que ignoró un semáforo en Sevilla

Archivo - Un vehículo del tranvibús estacionado en una de las paradas, el día de la puesta en marcha de este nuevo servicio. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas este miércoles tras un frenazo de uno de los vehículos que integran la línea TB1 del conocido como tranvibús, en aras de evitar un choque con un turismo que ha ignorado la señalización de los semáforos.

Según han informado fuentes municipales a Europa Press, el incidente se ha producido en la Avenida Luis Uruñuela, a la altura del apeadero del Cercanías.

Los cinco afectados han estado conscientes en todo momento y su estado de salud no ha revestido gravedad. Así, no han precisado asistencia médica y han podido marcharse por sus propios medios.