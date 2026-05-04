Comienzan las obras de reurbanización de la calle Salvador Dalí de Alcalá (Sevilla) para otorgar "más accesibilidad"

Proyecto de renovación de la calle Salvador Dalí. - AYTO. ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la delegación de Hábitat Urbano, ha iniciado este lunes, con la poda de algunos árboles para que posteriormente puedan ser transplantados, las obras de reurbanización de la calle Salvador Dalí, con la que se pretende "dar un aspecto renovado y accesible" y cuyo plazo de ejecución es de aproximadamente de 8 meses.

Según ha detallado el consistorio en una nota, esta obra se realiza conjuntamente con Emasesa, que se encargará de la sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento, así como el sistema de riego. El delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, ha explicado que con esta actuación "se resuelven los problemas de accesibilidad de la zona, se renovará toda la iluminación, todo ello para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Alcalá".

Asimismo, Delgado ha señalado que, tras la intervención, la zona "será más accesible" y contará con itinerarios peatonales, nuevas fuentes, nueva iluminación, zona de descanso y dos zonas de agua. Además, se renovará la solería de este espacio y los acerados, y se instalará mobiliario urbano nuevo.