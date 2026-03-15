Concluidas las obras del nuevo parque infantil en Los Bermejales (Sevilla), de más de 1.300 metros cuadrados

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una visita al nuevo parque infantil en Los Bermejales. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal hispalense, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha culinado las obras para la instalación de la nueva área de juegos singulares del Paseo de Europa, en Los Bermejales. Esta actuación forma parte del proyecto municipal para crear dos grandes áreas temáticas e inclusivas en la ciudad, con una inversión cercana 1.100.000 euros.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el nuevo parque infantil del Paseo de Europa ocupa unos 1.300 metros cuadrados en la zona central del paseo, entre las calles Luxemburgo y Finlandia, respetando toda la arboleda existente. Se organiza en distintas áreas que representan a diferentes ciudades europeas, reflejando sus monumentos, colores y símbolos. Cada zona está conectada con la siguiente, para crear una experiencia de juego continua, estimulante y educativa.

En concreto, el área incorpora elementos de juego interactivos con conexión en línea que permiten descargar actividades y desafíos cognitivos, así como un sistema de alimentación solar "que garantizará su funcionamiento sostenible". Los materiales empleados cumplen los máximos estándares de seguridad, accesibilidad y durabilidad.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que "estos nuevos juegos inclusivos dan un paso más en la apuesta del Ayuntamiento por convertir Sevilla en una ciudad de la infancia, con espacios seguros, sostenibles y pensados para que todos los niños y niñas puedan disfrutar juntos, sin exclusiones".

Sanz ha subrayado que "los parques infantiles deben ser lugares de convivencia, de igualdad y de aprendizaje. Esta iniciativa responde a ese modelo, integrando la accesibilidad física y sensorial con el juego creativo, la actividad física y la emoción".

Según la Administración local, el carácter inclusivo de los nuevos juegos permitirá la participación de menores con diferentes capacidades. Se han instalado rampas, plataformas amplias, juegos a un solo nivel y recorridos accesibles, así como elementos que estimulen la vista, el oído y el tacto, favoreciendo la interacción entre todos los niños.

Además del Paseo de Europa, el proyecto contempla la instalación de otro gran área infantil singular en la plaza de la calle Fernanda Calado Rosales, en Sevilla Este --junto al CEIP Jacarandá--, que ya se ha terminado. Este segundo espacio, con una inversión de 518.233,33 euros está tematizado como un aeropuerto, con un gran avión de juego, torre de control, hangar y zonas que fomentarán la imaginación y el juego simbólico.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento "continúa avanzando en la renovación y modernización de los parques infantiles de la ciudad", dedicando más de cuatro millones de euros e "impulsando entornos que promueven la inclusión, la creatividad, la sostenibilidad y la convivencia familiar".