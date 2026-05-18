La conmemoración del 500 Aniversario de la boda de Carlos V en el Alcázar: ¿Cómo conseguir entradas?

Imagen de recreación de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en el Real Alcázar de Sevilla. - AYTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Real Alcázar, ha puesto en marcha un programa de visitas teatralizadas inspiradas en la figura del emperador Carlos V y en su boda con Isabel de Portugal, en el marco de la conmemoración del 500 aniversario de este enlace histórico celebrado en la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, la programación contará con seis pases especiales y gratuitos los días 21, 22 y 23 de mayo --dos cada día, a las 21,00 y a las 22,15 horas--, en los que se recreará la boda imperial de Carlos V e Isabel de Portugal en el Salón de Embajadores. Para estos pases especiales, que tienen una duración de 75 minutos, el acceso se realizará por la Puerta del Apeadero del Patio de Banderas.

Asimismo, desde la próxima semana, y hasta finales de octubre, el Real Alcázar acogerá cada jueves y viernes estas visitas teatralizadas, protagonizadas por actores de Teatro Clásico de Sevilla, que permitirán al público "adentrarse en el siglo XVI a través de estancias clave del monumento."

En este sentido, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha explicado que con esta iniciativa pretenden "poner en relieve los espacios de este monumento vinculados a aquel acontecimiento histórico, acercando a los sevillanos uno de los capítulos más universales de la historia de la ciudad y de la historia de España".

En contexto, las visitas teatralizadas, que comenzarán por la Puerta del León y finalizarán por la Puerta del Apeadero del Patio de Banderas, tendrán una duración aproximada de 70 minutos. Las entradas se podrán adquirir a través de la web oficial del Real Alcázar, a partir de este martes, 19 de mayo, con un precio de quince euros para las visitas teatralizadas, mientras que la representación especial de la boda imperial de los días 21, 22 y 23 de mayo será gratuita.