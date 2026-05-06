Consejero de Vivienda de Asturias (IU) pide frenar la especulación en Sevilla durante la campaña de Por Andalucía

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, y el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez - IU

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida (IU), ha pedido este miércoles en una visita a Sevilla en el marco de la campaña de Por Andalucía de cara a las próximas elecciones andaluzas una "respuesta pública contundente frente a la escalada del alquiler y la expansión de los pisos turísticos", misma vez que ha advertido de "la falta de una política valiente que ponga el derecho a la vivienda por delante del negocio".

Según ha informado el grupo en una nota, durante su comparecencia ha estado acompañado por el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, mientras que la cita ha perseguido como objetivo "defender la necesidad de intervenir el mercado, ampliar el parque público y frenar la especulación".

Así, Sánchez ha advertido de que "Sevilla no puede seguir siendo una ciudad donde sea más fácil especular con la vivienda que vivir en ella". El edil de IU ha alertado de que el precio del alquiler en la capital se mantiene "en máximos históricos", con una media de 13,2 euros por metro cuadrado en abril de 2026, y con subidas que "no afectan solo a los barrios más céntricos o con mayor presión turística, sino que se extienden también a zonas populares de la ciudad".

El concejal ha subrayado además que esta "realidad" se ha visto "agravada por la proliferación de viviendas de uso turístico". Por su parte, Ovidio Zapico ha defendido que "la vivienda debe dejar de ser un bien al servicio de la especulación para volver a ser un derecho garantizado desde lo público".

En este sentido, ambos dirigentes han vinculado la situación de Sevilla con las propuestas de Por Andalucía en materia de vivienda, entre ellas la declaración efectiva de zonas tensionadas, la limitación del precio del alquiler donde la ley lo permite, el cese de nuevas viviendas de uso turístico en aquellos municipios donde no esté garantizado el derecho a la vivienda, la reversión progresiva de estas al alquiler residencial de larga duración, la movilización de vivienda vacía y la ampliación urgente del parque público de alquiler asequible.

Para Izquierda Unida y Por Andalucía, la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad y empobrecimiento. "Sevilla necesita menos especulación y más derecho a la vivienda. Menos negocio con nuestras casas y más protección para la gente que quiere vivir en su ciudad", han concluido.