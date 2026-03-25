El Consejo de Administración de Emasesa en Sevilla actualiza el Plan de Actuaciones 2024-2027 con 152 millones de euros

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, preside el Consejo de Administración de Emasesa. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este miércoles el Consejo de Administración de Emasesa, donde se han analizado las cuentas de 2025 y los principales proyectos estratégicos

Según ha indicado el Consistorio en una nota, se han abordado el seguimiento de proyectos financiados con fondos europeos, el avance del Perte de digitalización del ciclo del agua y la actualización del Plan de Actuaciones 2024-2027, con una inversión de 152 millones de euros, entre otros asuntos clave para la planificación de la empresa pública del agua.

Asimismo, se ha dado cuenta al Consejo de Administración del estado de ejecución de los convenios suscritos con la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la adecuación de los vertidos de aguas residuales de Sevilla en la zona sensible de Doñana.

Las actuaciones, con una inversión global superior a 220 millones de euros, permiten avanzar en la modernización del sistema de saneamiento y depuración, pese a las afecciones derivadas de las lluvias y las condiciones técnicas de algunas infraestructuras.