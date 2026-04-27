Consistorio de Sevilla propondrá prohibir que las casetas apaguen las luces para "evitar que se conviertan en discoteca"

Imagen de archivo de Catavinos en la barandilla de una caseta durante la jornada del martes de Feria de Abril. A 21 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés ha anunciado que, entre las próximas modificaciones de la ordenanza municipal, propondrá prohibir que las casetas apaguen las luces por la noche, para "evitar que se conviertan en discotecas".

Así lo ha señalado Manuel Alés en una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy Sevilla' de Cadena Ser, recogida por Europa Press, donde ha defendido que mantener las luces encendidas hasta las 07,00 horas de la mañana ha hecho disminuir "de manera radical" los enfrentamientos. Aún así, según ha referido, la actual ordenanza no contempla sanciones en este sentido.

Preguntado por aquellas casetas que se "convierten en discoteca", el delegado ha abierto la posibilidad de regular la música de las mismas para "mantener el orden de la Feria". "No queremos que nos obliguen a establecer que haya que poner sevillanas y flamenco todo el tiempo, pero puede que haya que hacerlo hasta cierta hora", ha apostillado. Del mismo modo, Alés ha recalcado la obligación de mantener las casetas abiertas "aunque no haya nadie" durante el día dado que, de lo contrario, se podrá sancionar al propietario al aplicar la actual ordenanza.

Entre otros temas, el delegado ha declarado mostrarse "sorprendido" por las quejas mostradas por el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, sobre las "dificultades" en el traslado al recinto ferial. Así, ha defendido que, aunque "todo es mejorable", la movilidad ha funcionado de manera "impecable". Además, ha destacado el "éxito" que ha supuesto la nueva calle de evacuación.