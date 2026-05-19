Convocado en Sevilla el I Concurso de música de cámara y para solista Joaquín Turina para jóvenes intérpretes

I Concurso de música de cámara y para solista Joaquín Turina - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este martes la puesta en marcha de la convocatoria del I Concurso de música de cámara y para solista Joaquín Turina, una iniciativa dirigida a jóvenes intérpretes con el objetivo de fomentar el estudio, la interpretación y la difusión del repertorio del compositor sevillano, así como apoyar la proyección profesional de nuevos talentos.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el certamen nace con vocación internacional y se dirige a músicos menores de 31 años, tanto solistas como formaciones de cámara de hasta siete integrantes, sin restricciones de nacionalidad o residencia.

El concurso se desarrollará en dos fases. Una primera fase de preselección, de carácter no presencial, en la que los aspirantes deberán presentar un vídeo interpretando una obra; y una fase final presencial, abierta al público, que se celebrará los días 23 y 24 de octubre de 2026 en el Espacio Turina o en otro espacio designado por la organización.

En la fase final, los participantes seleccionados deberán interpretar un programa de entre 30 y 40 minutos que incluirá, de forma obligatoria, al menos una obra de Joaquín Turina.

El concurso contempla una dotación total de 15.000 euros distribuida en siete premios. El primer premio estará dotado con 6.000 euros; el segundo, con 3.000 euros; el tercero, con 2.000 euros; el cuarto, con 1.000 euros; el quinto, con 800 euros; y el sexto, con 600 euros. Además, se concederá un premio especial de 1.600 euros a la mejor interpretación de una obra de Joaquín Turina.

El grupo o solista ganador del primer premio será invitado a ofrecer un concierto dentro de la programación de la temporada 2027-2028 del Espacio Turina, mientras que Juventudes Musicales de Sevilla concederá un reconocimiento adicional para solistas o dúos, esto es un concierto dentro de su temporada anual.

El plazo de presentación de solicitudes será de 60 días naturales a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla, en los registros habilitados o mediante correo electrónico, conforme a lo establecido en las bases.

Al hilo, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha señalado que "con este concurso damos un paso más en la estrategia de apoyo a la música y a los jóvenes intérpretes".