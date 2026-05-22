Correos organiza visitas a dos de sus centros en Sevilla durante la Semana de la Administración Abierta 2026

Imagen de archivo de las visitas guiadas en los centros de Correos en Sevilla. - CORREOS

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Correos ha participado en la Semana de la Administración Abierta 2026 con la apertura de dos de sus centros en Sevilla, que han recibido visitas guiadas para acercar a la ciudadanía el funcionamiento del servicio postal y logístico.

De esta manera, tal y como ha señalado en una nota de prensa, las personas inscritas han visitado la oficina principal de Correos de Sevilla, ubicada en su "edificio histórico" de la Avenida de la Constitución, 32, donde han podido conocer parte de la historia del inmueble y los servicios que la compañía presta actualmente a la ciudadanía.

Durante esta visita, los asistentes se han informado tanto de los productos postales tradicionales como de otros servicios de interés general, entre ellos el pago de recibos, determinadas gestiones de la Dirección General de Tráfico, operaciones bancarias básicas a través de Correos Cash o la Oficina de Registro Virtual de Entidades.

Además, las visitas han continuado en el Centro de Tratamiento Automatizado de Sevilla, situado en la Avenida San José de Palmete, 7, "una de las principales plataformas logísticas de Correos en Andalucía".

En esta instalación, los participantes han podido conocer cómo se organizan los procesos de clasificación, tratamiento y distribución de los envíos antes de su reparto final.

Con esta iniciativa, Correos ha dado a conocer su papel como empresa pública responsable de la prestación del Servicio Postal Universal y de los Servicios de Interés Económico General (SIEG), en el marco de la Semana de la Administración Abierta.

La Semana de la Administración Abierta, impulsada por la Dirección General de Gobernanza Pública con la colaboración del Foro de Gobierno Abierto y enmarcada en la iniciativa internacional Open Gov Week, se celebra en toda España del 18 al 24 de mayo.

Su objetivo es acercar las administraciones públicas a la ciudadanía, promoviendo los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e integridad pública.