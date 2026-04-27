Corte total en Sevilla de la calle Alemanes durante tres semanas por obras de mejora de Endesa

Archivo - Imagen de archivo de Varios operarios trabajan en las obras de repavimentación de la calle Alemanes, junto a la Catedral, en el centro de Sevilla. A 12 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado el corte total de la calle Alemanes desde este martes, 28 de abril, y hasta el 17 de mayo aproximadamente, en el tramo entre las calles Hernando Colón y Cardenal Carlos Amigo Vallejo, por obras de mejora del suministro eléctrico que va a realizar Endesa.

Según ha informado el consistorio en una nota de prensa, la calle Argote de Molina queda en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes.

Además, tal como añade el Gobierno local, se establecen itinerarios alternativos por las calles Mateos Gago, Fabiola, Ximénez de Enciso, Santa María la Blanca, Abades, Guzmán el Bueno, Mateos Gago, Fabiola, Ximénez de Enciso, Santa María la Blanca.