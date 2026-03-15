CSIF advierte de una "grave agresión" de un interno a un funcionario en la prisión de Sevilla II

Archivo - Los trabajadores de centros penitenciarios de toda Andalucía se concentran ante la Delegación del Gobierno en Andalucía. (Foto de archivo). - CSIF-A - Archivo

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las Mesas Delegadas de Función Pública e Instituciones Penitenciarias, ha advertido este domingo de "un nuevo episodio regimental violento" en el centro penitenciario 'Sevilla II' de Morón de la Frontera.

Se trata de una "grave agresión" de un interno a un funcionario que se ha registrado "sólo un día después" de que la misma central sindical lamentara otro suceso de este tipo en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga), según han puesto de relieve desde CSIF.

En una nota difundida este domingo, el sindicato relata que fue este pasado sábado, 14 de marzo, por la mañana, cuando un funcionario fue agredido por un interno en el módulo 4 del citado centro penitenciario 'Sevilla II'.

Según CSIF, los hechos ocurrieron mientras se cacheaba al interno, tras observar el funcionario su "aparente estado de intoxicación", y tras pedirle que depositara sus pertenecías antes de ser trasladado al departamento de enfermería, momento en el que el interno supuestamente propinó "un puñetazo en la cara" al funcionario, quien tuvo que "reducir" a esta persona, a quien se le intervino "un corta caras y una aguja 'pinchos de fabricación casera' con los que amenazaba a los allí presentes".

Según agrega el comunicado de CSIF, "el Jefe de Servicios se personó de forma inmediata acompañado por funcionarios de refuerzo, y se procedió al traslado del interno al departamento de aislamiento debido a la agresión producida al funcionario". La "agresividad" y la "violencia" del interno fueron "en aumento", de forma que incluso "intentó golpear a los demás profesionales".

Desde CSIF Prisiones Sevilla II se ha solicitado a la dirección del centro "la conducción inmediata del interno agresor a otro establecimiento más adecuado", y que "se clasifique en primer grado".

La Central Sindical ha censurado "la falta de respuestas adecuadas y eficaces ante la escalada de este tipo de agresiones en las prisiones". A juicio del sindicato, "este desagradable suceso es la consecuencia del buenismo que practica la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias".

Desde CSIF, además, abogan por "una RPT --relación de puestos de trabajo-- completa, la condición de 'agentes de la autoridad', una formación adecuada y unos medios coercitivos actualizados para estas situaciones tan peligrosas que ponen en riesgo diariamente a los trabajadores", a la vez que también solicitan "dispositivos 'Taser' y medios técnicos y tecnológicos necesarios".

CSIF Prisiones ha solicitado también "la actualización de las sanciones de la población reclusa que todavía siguen vigentes por el RP de 1981", así como advierte de "la falta de médicos en las prisiones españolas" y reclama la "urgente necesidad de transferir competencias a las comunidad autónomas".

Finalmente, el sindicato avisa de que "seguirá defendiendo a sus trabajadores" de prisiones "por la labor que desarrollan a diario, que, sin contar con medios suficientes, son profesionales ejemplares", así como ha informado de que ha puesto "a disposición del profesional agredido sus servicios jurídicos y del servicio 'CSIF Ayuda' para el apoyo psicológico que necesite".